Уже з 17 листопада відчутно потепліє

Наступного тижня до Львова та області нарешті прийде потепління: повітря прогріється до середини робочого тижня. Детальний прогноз погоди до 18 листопада розповіли у Львівському гідрометцентрі.

У суботу, 14 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. В області температура повітря вночі становитиме від 2°С морозу до 3°С тепла, а вдень потепліє до 2–7°С тепла. У Львові: вночі – від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень потепліє до 4–6°С тепла.

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У неділю, 15 листопада, у Львові та області буде сонячно та без опадів. Вночі температура повітря становитиме від 1°С до 6°С морозу, а вдень потепліє до 9°С тепла.

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У понеділок, 16 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду, протягом дня дощитиме. Вдень очікується близько 7°С тепла.

У вівторок, 17 листопада, погода буде покращуватися, хоч протягом дня і можливі короткочасні дощі. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 10°С тепла.

У середу, 18 листопада, у Львові та області збережеться тепла осіння погода. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Позначки термометрів вдень показуватимуть близько 11°С тепла.