У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 12 листопада, погода у Львові та області нарешті покращиться, вдень можна очікувати до 11°С тепла. Детальніший прогноз оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Погода у Львівській області: 12 листопада буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0– 5°С тепла, а вдень потепліє до 6–11°С тепла.

Погода у Львові: 12 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, можливі дощі. Вночі та вранці – слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–3°С тепла, а вдень – до 9°С тепла.

Раніше синоптики розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 14 листопада.

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