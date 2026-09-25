Повернеться бабине літо після похолодання

На вихідних в Україні буде переважно комфортна осіння погода, оскільки повернеться бабине літо після похолодання. Синоптик Ігор Кібальчич на порталі «Метеопрог» розповів детальний прогноз по областях.

У суботу, 26 вересня, у західних областях температура повітря вночі становитиме від 5 до 10°С тепла, а вдень зросте до 21°С.

У північних областях температура повітря в нічний час становитиме від 6 до 11°С тепла, а вдень – до 21°С. У центральних областях вдень – до 22°С тепла, на сході також денний максимум температури повітря буде 22°С тепла.

У південних областях та на Кримському півострові переважатиме тепла погода, без опадів. Температура повітря вдень зросте до 24°С тепла.

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У неділю, 27 вересня, на заході України температура повітря вночі опускатиметься до 6–11°С, вдень максимально становитиме до 23°С тепла. У північних областях переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вдень максимум температури повітря – 21°С тепла.

Карта погоди в Україні 27 вересня (клікніть для збільшення)

У центральних регіонах країни переважатиме мінлива хмарність, без опадів, лише на Дніпропетровщині місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі очікується в межах 11–16°С тепла, вдень – до 21°С тепла.

На півдні денний максимум температури повітря становитиме 24°С тепла. У східних областях буде хмарно з проясненнями, можливий незначний дощ, вдень температура повітря становитиме до 21°С тепла.

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