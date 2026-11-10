Синоптики назвали дату та області, у яких буде справжня літня погода

В Україну цього тижня прийде довгоочікуване потепління, а у деяких областях температура повітря сягатиме 22°С тепла. Синоптики назвали дату та області, у яких буде справжня літня погода.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань пише, що пік потепління буде наприкінці робочого тижня, а найтепліша погода очікується у південних областях – місцями позначки термометрів можуть показувати до 20–22°С тепла.

Синоптики Укргідрометцентру також прогнозують, що найтепліша погода очікується на півдні країни та на Буковині у п’ятницю, 13 листопада.

Загалом потепління прийде в Україну уже із середи, 11 листопада. Спершу суттєве покращення погоди відчують жителі півдня – вдень там прогнозують до 13°С тепла, тоді як в інших областях країни очікується переважно від 3 до 7°С тепла.

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У четвер, 12 листопада, потепліє й в інших областях України: вдень очікується переважно від 5 до 10°С тепла, на півдні – до 14°С тепла. Протягом дня по всій території країни прогнозують короткочасні дощі.

У п’ятницю, 13 листопада, буде пік потепління. На півдні очікується близько 18°С тепла, на Буковині – 20°С тепла. В інших областях денний максимум становитиме від 10 до 16°С тепла, на заході прогнозують дощі.

Карта погоди в Україні 13 листопада (клікніть для збільшення)

У суботу, 14 листопада, тепла погода втримається лише на півдні та сході – вдень до 14–16°С тепла. В інших областях прогнозують переважно до 7°С тепла, найхолодніше буде на заході – близько 4°С тепла вдень.

У неділю, 15 листопада, на заході буде сонячно, в інших областях – хмарно з проясненнями. Вдень по всій території України очікується від 3 до 7°С тепла. Опади прогнозують на півдні та сході.

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