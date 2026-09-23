Незабаром вересень ще здивує теплом

Дощі та похолодання відчутні у більшості областей України, але незабаром вересень ще здивує теплом. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз по областях до 28 вересня.

У четвер, 24 вересня, на заході та півночі України збережеться найхолодніша погода – вдень позначки термометрів показуватимуть від 11 до 15°C тепла. На Буковині – до 17°С тепла. У більшості областей денний максимум становитиме до 16°C тепла, на півдні – до 19°С тепла. Протягом дня можливі короткочасні дощі.

У п’ятницю, 25 вересня, потепління очікувати не варто. На заході України позначки термометрів показуватимуть від 12 до 15°С тепла, найтепліше на Закарпатті та Буковині – до 17°С тепла. На решті території України вдень очікується від 16 до 18°С тепла, на півдні та сході – місцями до 21°С тепла. Протягом дня короткочасні дощі можливі у західних областях.

Карта погоди в Україні 25 вересня (клікніть для збільшення)

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У суботу, 26 вересня, у західних областях позначки термометра показуватимуть від 12 до 16°С тепла: найхолодніше на Львівщині – до 14°С тепла, а найтепліше на Закарпатті – до 18°С тепла. На півночі денний максимум становитиме близько 15°С тепла. На решті території країни температура повітря коливатиметься від 16 до 20°С тепла, на півдні місцями – до 22°С тепла.

У неділю, 27 вересня, у більшості областей переважатиме сонячна погода, а температура повітря буде близькою до 20°С тепла, на півдні – до 23°С тепла. Протягом дня опадів не прогнозують. Найпрохолодніше буде на заході та півдні – денний максимум до 19°С тепла.

У понеділок, 28 вересня, погода продовжуватиме тішити українців осіннім теплом. У більшості областей збережеться сонячна погода, без опадів. Вдень позначки термометрів показуватимуть до 21°С тепла, на півдні – до 23°С тепла.

Карта погоди в Україні 28 вересня (клікніть для збільшення)