Хейккі Хієтанен

Рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від 30 жовтня цього року щодо допуску російських збірних до міжнародних хокейних змагань спричинило хвилю протестів у Європі. Вже шість національних федерацій заявили, що їхні команди не гратимуть проти Росії, Німеччина розглядає можливість відмовитися від проведення чемпіонату світу 2027 року, а один із багаторічних партнерів Мундіалю оголосив про припинення співпраці.

CAS, як відомо, задовольнив апеляцію Російської федерації хокею та скасував рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) про недопуск російських команд до змагань у сезоні-2026/27. Таким чином, російські збірні отримали право повернутися на міжнародну арену. Раніше IIHF продовжувала відсторонення Росії, посилаючись на безпекові ризики та питання спортивної доброчесності.

Після рішення суду низка європейських федерацій виступила проти участі росіян у міжнародних турнірах. Латвія, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Чехія заявили, що їхні національні команди не проводитимуть матчів проти збірної Росії.

Латвійська федерація у спеціальній заяві наголосила, що її позиція залишається незмінною з 2022 року: збірні країни не гратимуть проти Росії та Білорусі, доки триває війна проти України. Крім того, у Латвії діє законодавча заборона на такі матчі.

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Президент Данського хокейного союзу Генрік Бах Нільсен пояснив рішення питаннями безпеки та цілісності спорту, повідомляє Danmarks Radio. Очільник Шведського хокейного союзу Андерс Ларссон також підтвердив, що збірна його країни не зустрічатиметься з росіянами, доки триває війна в Україні.

Норвегія та Чехія також приєдналися до цієї позиції. При цьому норвежці, данці та шведи підтвердили, що планують зіграти решту матчів чемпіонату світу відповідно до розкладу. Фінська федерація заявила, що її збірна не гратиме проти Росії. Хейккі Хієтанен, президент хокейної асоціації Фінляндії, пообіцяв використати всі доступні засоби, щоб не допустити повернення росіян на міжнародні турніри, інформує пресслужба організації.

Окреме занепокоєння викликає ситуація в Німеччині, яка має приймати чоловічий чемпіонат світу з 13 до 30 травня 2027 року. Німецька хокейна федерація (DEB) виступила проти повернення російських збірних, наголосивши, що рішення CAS докорінно змінює ситуацію навколо турніру.

Голова правління DEB Франк Луц заявив Presseanzeigen24, що участь Росії матиме для організаторів серйозні безпекові, політичні та економічні наслідки. Німецька федерація наразі оцінює ситуацію спільно з IIHF. Сам Луц також не виключив, що Німеччина може повернути організаційні права на чемпіонат світу. Остаточного рішення щодо проведення турніру поки немає.

Наслідки рішення CAS відчули й комерційні партнери хокейного Мундіалю. Шведська компанія AJ Products, яка підтримувала чемпіонати світу з хокею з 1989 року, оголосила про припинення спонсорства турніру 2027 року. Генеральний директор компанії Девід Брей пояснив, що AJ Products не хоче бачити свій логотип на змаганнях після рішення про допуск Росії. Так компанія завершить 37-річну співпрацю з IIHF.

Крім того, чеська букмекерська компанія Tipsport заявила, що не розміщуватиме рекламу під час матчів чемпіонату світу за участю Росії. Фінська Nokian Tyres також попередила про припинення спонсорства турніру 2027 року, якщо російську збірну допустять до змагань.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з хокею-2027 має відбутися в німецьких Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Мангеймі. Участь у ньому також запланована для збірної України, яка повернулася до елітного дивізіону світового хокею після 20-річної перерви.