В ЗСУ зазначили, що це інформаційна війна Росії

Командування Повітряних сил Збройних сил України спростувало фейк, який поширювали російські медіа про взяття в полон українського льотчика. ЗМІ Росії повідомили вранці 29 грудня про те, що льотчик військової авіації України сам здався на території Курської області. Однак за даними ЗСУ, ця інформація не відповідає дійсності.

Пропагандистська агенція ТАСС 29 грудня повідомила, що, начебто, у Курській області український льотчик Володимир Попович здався у полон росіянам, йдеться в hromadske. В повітряних силах України зазначили, що поширювана російськими медіа інформація є фейковою.

«На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни», – повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України в неділю, 29 грудня.

У Повітряних силах наголосили, що ворожі повідомлення й відео допитів полонених захисників України є частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

«Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами», – йдеться в повідомлення Повітряних сил України.