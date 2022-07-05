На заході України підрозділи протиповітряної оборони збили три російські ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря. Про це Повітряне командування «Захід» Повітряних сил Збройних сил України повідомило у Facebook.

«Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Підрозділами протиповітряної оборони ПвК «Захід» збито три ракети ворога», – ідеться в повідомленні.

У Повітряному командуванні «Захід» висловили вдячність українцям, які повідомляють їх про ворожі об'єкти у небі через чатбот «Шось летить».

Нагадаємо, що ввечері 5 липня війська держави-терориста ударили ракетами по Хмельницькій області: відомо про три прильоти.