Орхідеї давно вважаються одними з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки декоративності та тривалому цвітінню. Багато квітникарів цікавляться нестандартними способами розмноження, зокрема вирощуванням орхідеї з листка. Такий метод викликає багато запитань і міфів, тому важливо одразу розібратися, що з цього реально працює, а що – ні. Про це пише Retro.

Чи реально виростити орхідею з листка

Виростити повноцінну орхідею з окремого листка без інших частин рослини неможливо. Листок не має точки росту, яка відповідає за формування нових пагонів і кореневої системи. Проте шанси з’являються, якщо листок зрізаний разом із невеликим фрагментом стебла, де може зберігатися спляча меристема. Саме ця тканина іноді здатна дати початок новій рослині за правильних умов.

Такий спосіб не є класичним і використовується переважно як експеримент або метод реанімації сильно пошкодженої орхідеї.

Які орхідеї підходять для розмноження листком

Найбільші шанси на успіх мають моноподіальні орхідеї, які ростуть з однієї центральної точки. До них належать фаленопсис, ванда та деякі види дендробіумів. Саме у цих рослин листки частіше зберігають ділянки тканин, здатних до регенерації.

Симподіальні орхідеї, такі як каттлея або цимбідіум, практично не піддаються розмноженню листком. Для них ефективнішими залишаються поділ куща або розмноження псевдобульбами.

Підготовка до розмноження

Перед початком важливо створити правильні умови, максимально наближені до природних. Орхідеї чутливі до інфекцій, нестачі вологи та різких перепадів температури. Усі інструменти мають бути стерильними, а субстрат – повітропроникним і чистим.

Оптимальна температура для укорінення становить 22–26°С, а вологість повітря має бути не нижче 70%. Без стабільного мікроклімату процес не запуститься.

Покрокова інструкція вирощування орхідеї з листка

Вибір і підготовка листка

Для розмноження підходить лише здоровий, щільний листок без плям і ознак гнилі, зрізаний разом із невеликим фрагментом стебла. Місце зрізу обов’язково обробляють подрібненим активованим вугіллям або корицею та дають йому підсохнути кілька годин.

Стимуляція росту

Щоб активізувати сплячу точку росту, іноді застосовують цитокінінову пасту. Її наносять у мінімальній кількості на зону біля основи листка. Цей етап не є обов’язковим, але може прискорити появу корінців.

Створення тепличних умов

Листок поміщають у прозору ємність із вологим мохом сфагнумом або дрібною корою. Контейнер накривають кришкою або плівкою, залишаючи отвори для повітрообміну. Світло має бути розсіяним, без прямого сонця.

Догляд у період укорінення

Протягом перших тижнів важливо підтримувати стабільну вологість субстрату та регулярно провітрювати тепличку. Полив замінюють легким обприскуванням. Перші ознаки росту можуть з’явитися через 4–8 тижнів, але іноді процес затягується на кілька місяців.

Пересадка молодої рослини

Коли корінці досягають довжини 3–5 сантиметрів, рослину пересаджують у невеликий прозорий горщик зі спеціальним субстратом для орхідей. Подальший догляд нічим не відрізняється від догляду за молодим фаленопсисом.