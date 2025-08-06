Попри скандал із постачанням неякісних продуктів для військових, київська компанія «Трейд граніт інвест» повернулася на ринок армійського харчування і стала одним з найбільших підрядників Міноборони. Компанії скасували заборону на участь в тендерах через достроково сплачені штрафи. Про це йдеться у розслідування NGL.media, опублікованому в середу, 6 серпня.

У жовтні 2024 року журналісти зʼясували, що ТОВ «Трейд граніт інвест» поставило Міноборони майже 11 тисяч консерв неякісної тушкованої свинини. Після того Міноборони провело власні лабораторні дослідження залишків партії, вилучених з бойових підрозділів, які підтвердили – консерви не відповідають профільному ДСТУ.

За результатами перевірки угоду з «Трейд граніт інвестом» на понад 2 млрд грн розірвали, а саму компанію оштрафували й заборонили брати участь у тендерах ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ), яка займається забезпеченням тилових потреб Міноборони, протягом 12 місяців – до 16 жовтня 2025 року.

Однак ТОВ «Трейд граніт інвест» клопотало про зняття заборони на участь у торгах через пів року після рішення, оскільки компанія виконала всі умови та сплатила понад 1,4 млн грн штрафу. Тому ДОТ скасував термін санкції достроково.

З травня по липень ДОТ закуповував продукти для ЗСУ на другу половину 2025 року. Загальна очікувана вартість торгів становила 23,9 млрд грн. ДОТ уклав угоди з десятьма компаніями, і ТОВ «Трейд граніт інвест» опинилося в лідерах за кількістю та вартістю підрядів. Компанія виборола право укласти три угоди загальною вартістю 3,3 млрд грн, дві з яких – через суд.

ТОВ «Трейд Граніт Інвест» пов’язують з колишньою групою «Трейд Коммодіті» бізнесмена Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. За рік співпраці з міністерством оборони підприємство отримало замовлень на понад 8 млрд грн.