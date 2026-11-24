WinHub збудує логістичний парк під Києвом

Компанія «Вінхаб Київ 1» придбала на аукціонах чотири арештовані земельні ділянки загальною площею 17,6 га в селі Мрія Бучанського району Київської області. За землю заплатили майже 200 млн грн, хоча початкова вартість усіх лотів становила лише 12,5 млн грн. Ділянки планують використати для будівництва логістичного парку WinHub. Про це свідчать дані Prozorro.Продажі. Усі чотири аукціони відбулися 16 січня, та наразі Forbes Ukraine підрахував, що продаж чотирьох ділянок суттєво вплинув на середню вартість арештованої сільськогосподарської землі на Київщині: без них вона була б майже вчетверо нижчою.

Що відомо про придбані ділянки?

Найбільшу ділянку площею 9,76 га продали за 95,6 млн грн. Її стартова ціна становила 6,9 млн грн. Ще три ділянки площею 3,49 га, 2,71 га та 1,64 га придбали відповідно за 67 млн грн, 24,1 млн грн і 13,2 млн грн. Загалом за чотири лоти компанія заплатила 199,9 млн грн.

У середньому гектар землі обійшовся покупцеві приблизно у 11,4 млн грн. Це у 70 разів більше за середню ціну гектара сільськогосподарської землі на аукціонах цього року – 161,7 тис. грн. Водночас нормативна грошова оцінка всіх чотирьох ділянок становила лише 412 тис. грн. Тобто підсумкова ціна продажу майже у 500 разів перевищила цю оцінку.

На кожному аукціоні конкурували від двох до трьох учасників. Торги проводили з переважним правом на придбання землі, яке зареєстрували 29 жовтня 2025 року. На початку грудня того ж року приватна виконавиця Віталіна Кісельова наклала арешт на ділянки. Їхнє цільове призначення – ведення підсобного сільського господарства.

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На початку грудня 2025 року приватна виконавиця Віталіна Кісельова наклала арешт на ці чотири земельні ділянки в межах виконавчого провадження щодо стягнення боргу з ТОВ «Астінгруп». Підставою став наказ Господарського суду Києва про стягнення з компанії на користь ТОВ «Сінторія» 12 млн грн боргу та 144 тис. грн судового збору.

Як купівля вплинула на ціни землі на Київщині

Чотири ділянки в селі Мрія суттєво вплинули на середню вартість арештованої сільськогосподарської землі в Київській області. Цього року гектар такої землі в регіоні продавали в середньому за 1,04 млн грн. Торік середня ціна становила 176 тис. грн. «Якби не результати аукціонів у Мрії, середня вартість гектара на Київщині була б близько 294 тис. грн», – пише Forbes.

З 1 січня до 17 листопада чотири ділянки в Мрії забезпечили 74% усіх надходжень від продажу арештованої сільськогосподарської землі в області. Загалом по Україні за цей період такі ділянки продали на 566,6 млн грн. На землю в Мрії припало близько 35% цієї суми.

Що планують побудувати на придбаних ділянках?

Село Мрія розташоване приблизно за 7 км від Києва, біля міжнародної траси Е40. Землю придбала компанія, пов’язана з проєктом WinHub, який розвиває група Terwin бізнесмена Руслана Шостака. У березні 2026 року Шостак повідомив про придбання в Мрії приблизно 18 га землі для будівництва першого логістичного парку WinHub на Київщині. Цю ділянку він назвав першою з десяти, які компанія планує придбати для створення мережі логістичних парків загальною площею 1 млн м².

У червні WinHub домовилася про спільний проєкт із європейським девелопером White Star Real Estate. Йдеться про логістичний парк площею 90 тис. м² вартістю 80 млн доларів. Більшу частину фінансування партнери планували залучити від міжнародних фінансових організацій і банків, зокрема польських.

Першу чергу комплексу площею 20 тис. м² планували розпочати будувати восени 2026 року, а завершити – у другій половині 2027-го. У жовтні Антимонопольний комітет України дозволив американській WSRE Project 18 LLC та кіпрській BIOSPI Holdings спільно контролювати Winhub Kyiv Limited – компанію, пов’язану з проєктом.

До слова, у вівторок, 24 листопада, стало відомо, що стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу за 67,45 млн грн із ПДВ придбало ТОВ «Ріал Естейт 7». За даними YouControl, до групи інвесторів компанії входить співвласник EVA та Varus Руслан Шостак.

Хто такий Руслан Шостак?

Руслан Шостак – український підприємець із Дніпра, засновник і співвласник торговельних мереж EVA та VARUS, президент корпорації TERWIN. Бізнесом займається з 1990-х років. У 2002 році разом із Вадимом Тугаєм він заснував мережу магазинів EVA, а за рік – супермаркети VARUS. Згодом його бізнес-партнером став Валерій Кіптик, з яким Шостак розвиває частину спільних проєктів.

У жовтні 2023 року Шостак об’єднав бізнеси під управлінням у корпорацію TERWIN. До неї входять, зокрема, компанії, що розвивають мережі EVA та VARUS. За даними реєстрів, Шостак є кінцевим бенефіціарним власником 50% ТОВ «РУШ» (оператор мережі EVA) та 50% ТОВ «ОМЕГА» (оператор VARUS). У корпорації TERWIN йому належить 58,8%, решта – Валерію Кіптику.

Серед інших напрямів бізнесу – оптова торгівля косметикою та побутовою хімією, логістика й нерухомість. Власне, разом із Кіптиком Шостак розвиває проєкт WinHub – мережу логістичних парків класу А. До 2032 року партнери планують збудувати складські комплекси загальною площею 1 млн м², орієнтовні інвестиції – 1 млрд доларів. У WinHub бізнесмени мають рівні частки.

За даними Opendatabot, серед компаній, де Шостак зазначений бенефіціаром, є також ТОВ «Афіна-Груп», ТОВ «Крайтекс-Сервіс», ТОВ «Смарт Деливери» та низка підприємств, пов’язаних із нерухомістю.