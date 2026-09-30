Олег Татаров раніше вже фігурував у розслідуваннях, пов’язаних із нерухомістю

Люди, пов’язані із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим, придбали квартири у двох проблемних київських житлових комплексах – «Перлина Нивок» та «Аквамарин». Загальна вартість цієї нерухомості нині перевищує 1 млн доларів. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

У документах щодо нерухомості фігурують Наталія Писарева та Владлена Тимошенко. Обидві мають бізнес-зв’язок з італійським підприємцем Ніколою Мірто, який раніше був клієнтом та близьким товаришем Олега Татарова. Зокрема, юридична компанія, яку свого часу створив Татаров, представляла інтереси Мірто. Крім того, в одній із декларацій Олега Татарова зазначено, що його колишня дружина погодилася стати опікуном сина Мірто у разі необхідності.

У ЖК «Перлина Нивок» Писарева та Тимошенко фігурують у документах щодо семи квартир. Цей житловий комплекс має тривалу проблемну історію будівництва та був пов’язаний з Управлінням державної охорони. УДО мало отримати понад 100 квартир, однак у результаті отримало лише 65.

П’ять із шести квартир, які згодом придбали Писарева та Тимошенко, на момент їхнього набуття не були внесені до електронного реєстру речових прав.

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Крім того, три великі квартири площею близько 100 м² згодом перепланували на дев’ять окремих помешкань.

Ще чотири квартири Наталія Писарева придбала у ЖК «Аквамарин». Замовником будівництва цього комплексу була СБУ, а частина квартир мала перейти Національному банку України.

З передбачених 38 квартир СБУ отримала лише чотири, а НБУ не отримав 19 квартир.

Наталія Писарева не стала коментувати журналістам придбання квартир та їхнє походження. Владлена Тимошенко також не надала пояснень щодо нерухомості.

Олег Татаров раніше фігурував у розслідуваннях, пов’язаних із нерухомістю. До роботи в Офісі президента він очолював юридичний департамент компанії «Укрбуд». У 2019 році НАБУ та САП розслідували схему з квартирами для Національної гвардії. За даними слідства, «Укрбуд» мав передати Нацгвардії квартири в центрі Києва, однак натомість передав помешкання на околиці столиці. Різницю у вартості оцінювали приблизно у 80 млн грн.

Татарову оголосили підозру у наданні неправомірної вигоди керівнику експертної установи за експертизу, яка мала вплинути на оцінку збитків у цій справі. Згодом справу забрали у НАБУ та САП, а кримінальне провадження закрили.

Після затримання Максима Микитася у справі «Укрбуду» частина активів компанії опинилася у структур, пов’язаних з оточенням Олега Татарова. Зокрема, їх записували на тодішнього тестя Татарова, який до цього займався маршрутними перевезеннями на Кіровоградщині.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Татарова на посаду заступника голови ОП у дату, яку порадила ворожка Єрмака.