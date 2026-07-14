Розслідування стосується брата директора ДБР Олексія Сухачова

Компанія «Парковий-2» подала позов до суду проти «Слідства.Інфо», «Центру протидії корупції» (ЦПК) та журналістки Аліни Стрижак, вимагаючи заборонити публікувати інформацію про нерухомість і фінансові операції, які стали предметом розслідування щодо брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухочова – Олександра. Про це журналісти повідомили у вівторок, 14 липня.

Зазначають, що позов було подано 13 липня після того, як журналісти направили забудовнику інформаційний запит у межах підготовки матеріалу про 143 об'єкти нерухомості, які, за даними розслідувачів, належать брату очільника ДБР. У компанії стверджують, що журналісти нібито незаконно збирають персональні дані та комерційну інформацію. Позивач просить суд заборонити оприлюднювати відомості про інвестиційні договори, суми вкладень і нерухомість, яка фігурує у майбутньому розслідуванні.

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Також у «Парковому-2» заявляють, що інформація про укладені угоди та нерухомість є частиною приватного життя та містить комерційну таємницю забудовника. Компанія наголошує, що звернулася до суду ще до публікації матеріалу, оскільки сама підготовка розслідування нібито створює ризик розголошення конфіденційної інформації.

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Медіаюристка Оксана Максименюк зазначила, що позовні вимоги фактично дублюють заходи забезпечення позову, які суд уже застосував раніше.

«Це свідчить про те, що суд фактично вирішив справу ще до її розгляду по суті та обмежив поширення суспільно важливої інформації», – наголосила вона.

Нагадаємо, 24 червня журналістка ЦПК Аліна Стрижак надіслала забудовнику запит у межах спільного розслідування з «Слідством.Інфо». У ньому йшлося, зокрема, про набуття братом директора ДБР Олександром Сухачовим 143 об'єктів нерухомості у Харкові. Після отримання запиту компанія звернулася до суду з вимогою заборонити журналістам поширювати відповідну інформацію. 6 липня стало відомо, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк ухвалив рішення про тимчасову заборону публікації, розглянувши питання фактично за один робочий день.

«Слідство.Інфо» наголосило, що оскаржуватиме рішення суду та домагатиметься права оприлюднити розслідування, яке, на думку журналістів, має значний суспільний інтерес. У ЦПК також звернули увагу, що справа має ознаки SLAPP-позову – стратегічного судового позову, який використовується для тиску на журналістів і громадських активістів.

Згодом у суді заявили, що заборона на публікацію розслідування є тимчасовою.