Будівництво музичного центру в Кракові

На будівництво Краківського музичного центру 33-річний громадянин України пожертвував 10 млн злотих. Згодом з'ясувалося, що гроші надійшли з рахунку британської компанії Fenix International, яка є власником і оператором платформи OnlyFans. Про це пише польське видання Wiadomosci з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Як йдеться у розслідуванні польських журналістів, 11 лютого 2021 року 33-річний українець Єгор М., який працював у британській компанії Fenix International, запропонував тодішньому меру Кракова Яцеку Майхровському профінансувати будівництво Краківського музичного центру. Зустрітися з мером українцю вдалося завдяки колишньому депутату міської ради та підприємцю Адаму Удзєлю. Йшлося про пожертву в розмірі 10 млн злотих (близько 111 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Фото Agencja Rozwoju Miasta Krakowa

Гроші українець нібито отримав як премію від роботодавця і спочатку планував спрямувати на будівництво зоопарку. Проте після зустрічі з Яцеком Майхровським вирішив передати гроші на будівництво музичного центру в Кракові. Як зазначають журналісти, меценат повідомив, що напередодні нібито узгодив суму переказу з власниками компанії. Згодом місто отримало гроші без укладення письмового договору.

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«У березні 2021 року представник Fenix повідомив міській владі, що 10 млн злотих є премією Єгора М. за 2020 рік», – зазначають журналісти.

У березні найбільший польський банк PKO Bank Polski повідомив Генерального інспектора фінансової інформації про підозрілу фінансову операцію. Зокрема працівники установи звернули увагу на те, що компанія не надала відомостей про свої доходи, також банк не отримав чіткого пояснення щодо походження грошей, а саму пожертву пов'язували з фізичною особою, хоча фактичним відправником була компанія.

Як зазначається в розслідуванні, у листопаді 2020 року Генеральний інспектор фінансової інформації звернувся до Окружної прокуратури в Бидгощі через підозри у відмиванні коштів, пов'язані з Леонідом Радвінським – українсько-американським підприємцем, який володів Fenix International та платформою OnlyFans.

Також правоохоронці перевіряли зв’язки компанії з Bruc Bond – компанією, що працює у сфері корпоративного банкінгу і через яку бізнеси керують міжнародними рахунками та платежами. Проте у лютому 2022 року провадження закрили через відсутність доказів.

Водночас прокуратура Кракова розслідувала можливе відмивання коштів та перевищення службових повноважень міськими посадовцями. У цій справі допитали також українця Єгора М. За його словами, у 2020 році компанія Fenix International мала високі фінансові показники, тому премії виплатили всім працівникам. Незаконне походження грошей українець заперечив.

«Компанія проходить аудит, який проводить одна з найавторитетніших аудиторських фірм. Я також беру участь у цьому процесі. Ми співпрацюємо з британськими та європейськими органами, відповідальними за безпеку в інтернеті», – розповів українець під час допиту.

У коментарі виданню Gazeta Wyborcza колишній депутат Адам Удзєля розповів, що йому не було відомо, чим займається британська компанія. Справу закрили у березні 2024 року через брак доказів.

До слова, компанія Fenix International володіє платформою OnlyFans, де автори публікують контент для дорослих за платною підпискою.

Додамо, Краківський музичний центр розташований за адресою вул. Пястовська, 16 (Piastowska). Його загальна площа становить близько 18 000 м². Проєкт передбачає п'ять концертних залів, йдеть про головний зал на 1047 місць, репетиційні приміщення, студію звукозапису та простори для проведення культурних і освітніх заходів.

Орієнтовна вартість будівництва становить близько 310 млн злотих. Роботи поділили на два етапи: перший завершили в листопаді 2024 року, а завершення другого етапу й отримання дозволу на експлуатацію запланували до 21 грудня 2026 року. Перший концерт у залі очікується навесні 2027 року.