Пожежа на станції Starlink у Польщі сталася внаслідок підпалу

Польські правоохоронці встановили, що пожежа на наземній станції супутникового звʼязку Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася внаслідок підпалу. Слідчі вважають, що диверсію вчинили на замовлення російських спецслужб. Про це у пʼятницю, 25 вересня, повідомило державне інформаційне агентство Польщі Polska Agencja Prasowa (PAP).

Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що правоохоронці розслідують пожежу як диверсію та терористичний злочин, скоєний агентом іноземної розвідки. За словами заступника міністра внутрішніх справ Чеслава Мрочека, записи з камер спостереження свідчать про умисний характер займання антен станції Starlink.

Прокуратура додає, що слідчі мають підстави вважати, що диверсія була скоєна на замовлення Росії.

«Існує обґрунтована підозра, що злочинці діяли за наказом російських спецслужб та від імені іноземної розвідки проти Польщі. Їхньою метою було порушення трафіку та інтернет-зʼєднання системи Starlink у Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи», – розповів Пшемислав Новак.

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Прокуратура здійснює розслідування у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки та Центральним бюро розслідувань поліції. У четвер, 24 вересня, вони оглянули місце інциденту, а також провели опитування свідків. Водночас звинувачення наразі нікому не висували.

Нагадаємо, пожежа на наземній станції Starlink сталася у середу, 23 вересня. Станція розташована у селі Воля-Кробовська та забезпечує доступ до інтернету значній частині країн у центрі та на сході Європи, зокрема для України. 24 вересня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що до пожежі може бути причетна Росія, оскільки подія відповідає «новій російській доктрині нападу».