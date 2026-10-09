Аналітик Хотинської лікарні продавав у мережі акаунти й паролі до Setam та OLX
Лікарі також надали йому свої ключі до системи Helsi
Працівник Хотинської багатопрофільної лікарні отримав штраф за продаж персональних даних, облікових записів та паролів до платформ Setam і OLX. Також він без відома лікарів використовував ключі доступу до медичної системи Helsi та копіював дані пацієнтів. У суді обвинувачений визнав свою провину.
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Правоохоронці дізналися про продаж персональних даних стороннім особам через заяву потерпілого. Він виявив, що хтось користується його даними без дозволу. Під час розслідування з’ясували, що один з працівників лікарі в Хотині продає конфіденційну інформацію користувачів. Зокрема, з системи електронних аукціонів Setam та платформи OLX.
Як йдеться у вироку суду, обвинувачений Владислав Корнік працював на посаді аналітика даних відділу цифрової трансформації та розвитку Хотинської лікарні. З квітня по грудень 2025 року він мав доступ до електронних ключів лікарів, за допомогою яких вони входять до медичної системи Helsi. Обвинувачений переглянув та скопіював дані пацієнтів лікарні – прізвище, ім’я та по батькові, дату та місце народження, паспортні дані, медичні діагнози.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Окрім цього правопорушення, буковинець на своєму комп’ютері через платформу Lolzteam отримував доступ до облікових записів сервісів Steam та OLX. Згодом ці дані він продавав через персональну онлайн-платформу невідомим покупцям. Гроші йому надсилали на банківську картку. У судовому вироку не вказано, яку саме винагороду він отримав за продаж персональних даних.
У суді Владислав Корнік вину визнав повністю. Розповів, що до нього часто зверталися лікарі, як до аналітика медзакладу. Вони просили допомогти з роботою в системі Helsi та надавали йому свої електронні ключі. Також він підтвердив, що продавав акаунти, логіни та паролі користувачів різних електронних сервісів, серед яких був і акаунт потерпілого.
Буковинець розкаявся. Просив суворо його не карати, оскільки проживає з батьками, які мають інвалідність.
Суддя призначив йому штраф у 34 тис. грн. Також обвинувачений має заплатити понад 40 тис. грн за проведення експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.