Обвинувачений працював у відділі цифрової трансформації лікарні

Працівник Хотинської багатопрофільної лікарні отримав штраф за продаж персональних даних, облікових записів та паролів до платформ Setam і OLX. Також він без відома лікарів використовував ключі доступу до медичної системи Helsi та копіював дані пацієнтів. У суді обвинувачений визнав свою провину.

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Правоохоронці дізналися про продаж персональних даних стороннім особам через заяву потерпілого. Він виявив, що хтось користується його даними без дозволу. Під час розслідування з’ясували, що один з працівників лікарі в Хотині продає конфіденційну інформацію користувачів. Зокрема, з системи електронних аукціонів Setam та платформи OLX.

Як йдеться у вироку суду, обвинувачений Владислав Корнік працював на посаді аналітика даних відділу цифрової трансформації та розвитку Хотинської лікарні. З квітня по грудень 2025 року він мав доступ до електронних ключів лікарів, за допомогою яких вони входять до медичної системи Helsi. Обвинувачений переглянув та скопіював дані пацієнтів лікарні – прізвище, ім’я та по батькові, дату та місце народження, паспортні дані, медичні діагнози.

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Окрім цього правопорушення, буковинець на своєму комп’ютері через платформу Lolzteam отримував доступ до облікових записів сервісів Steam та OLX. Згодом ці дані він продавав через персональну онлайн-платформу невідомим покупцям. Гроші йому надсилали на банківську картку. У судовому вироку не вказано, яку саме винагороду він отримав за продаж персональних даних.

У суді Владислав Корнік вину визнав повністю. Розповів, що до нього часто зверталися лікарі, як до аналітика медзакладу. Вони просили допомогти з роботою в системі Helsi та надавали йому свої електронні ключі. Також він підтвердив, що продавав акаунти, логіни та паролі користувачів різних електронних сервісів, серед яких був і акаунт потерпілого.

Буковинець розкаявся. Просив суворо його не карати, оскільки проживає з батьками, які мають інвалідність.

Суддя призначив йому штраф у 34 тис. грн. Також обвинувачений має заплатити понад 40 тис. грн за проведення експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.