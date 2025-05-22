Міністерство освіти і науки України (МОН) пояснило, хто з працівників дошкільних закладів має право на 56 днів відпустки. Зміни стосуються педагогічних працівників.

18 лютого 2025 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів, після чого усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти мають право на щорічну основну відпустку у 56 днів (раніше терміни відпусток були менші і залежали від посад). У листі МОН вказано, що до міністерства надходять численні звернення від керівників управлінь освіти та закладів дошкільної освіти з проханням утчонити, про кого саме йдеться.

Міністр освіти Оксен Лісовий перелічував, кого з педагогічних працівників стосуватимуться зміни:

директорів;

завідувачів;

вихователів-методистів;

інструкторів з фізкультури;

практичних психологів;

музичних керівників;

соціальних педагогів.

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«Це одне з важливих нововведень Закону України «Про дошкільну освіту». Така норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці», – написав Оксен Лісовий.