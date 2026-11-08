Працівників СБУ зобовʼязують вносити заставу за Сергія Дуку

Керівництво СБУ вимагає від підлеглих вносити заставу за генерал-майора Сергія Дуку, якому повідомили про підозру у справі «Карфаген», у розмірі щонайменше 50 тис. грн. Розмір внеску залежить від посади. Про це в неділю, 8 листопада, повідомила «Українська правда».

За даними УП, збір поширили серед співробітників регіональних управлінь СБУ. Зокрема, переказати гроші на рахунок ВАКС мають працівники Головного управління «Д» та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Співробітників спецслужби зобов’язують внести щонайменше 50 тис. грн, водночас розмір внеску залежить від посади.

«Оперативники мають перерахувати 50 тис. грн, начальники секторів та начальники відділів та їхні заступники – по 150 тис. грн», – пише УП з посиланням на власні джерела.

Перекази необхідно підтверджувати скриншотами квитанцій, які надалі начальники регіональних відділів надсилають у Київ.

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Зауважимо, що 4 листопада СБУ заявила про звільнення високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген», зокрема Сергія Дуки.

Нагадаємо, 6 листопада ВАКС обрав для колишнього посадовця СБУ – генерал-майора Сергія Дуки – запобіжний захід у справі «Карфаген» – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 65 млн грн. 7 листопада УП повідомляла, що серед працівників СБУ поширюють повідомлення про збір грошей на заставу для Дуки.

НАБУ підозрює Дуку в участі у злочинній організації, причетній до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Слідчі вважають, що Сергій Дука, перебуваючи на посаді начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, прикривав діяльність злочинного угруповання, захищаючи його від уваги інших співробітників спецслужби.

Під час обшуків, що відбулися 4 листопада, Сергій Дука погрожував слідчим зброєю, а також знищив сокирою свій телефон. Відомо, що того дня на допомогу Дуці також прибули співробітники спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Президент Володимир Зеленський, коментуючи причетність працівників СБУ до справи «Карфаген», назвав її «ганебною і неприпустимою».