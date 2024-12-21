Оксана Стадник працює у Сихівській районній адміністрації з 2009 року

Заступниця начальника відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації Оксана Стадник перемогла у номінації «Борець за успішність» (замовник з найвищим відсотком успішних закупівель) у сфері публічних закупівель Prozorro Awards 2024. Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у Львівській міській раді.

Оксана Стадник успішно провела 55 публічних закупівель за один рік. Також їй вдалося заощадити понад 35 млн грн у 2024 році, що становить 20% від очікуваної вартості закупівель.



«Ті результати, які показав переможець – Оксана Стадник, це фантастика! Цьому можна заздрити! На це можна орієнтуватися! І до цього треба прагнути всім», — сказав директор департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Мінекономіки Валерій Шергін.

Оксана Стадник успішно провела 55 публічних закупівель за один рік

А заступник директора Офісу сприяння розвитку демократії та врядування USAID Корі Джонстон наголосив: «Історія Оксани уособлює те, чим є Prozorro. Маючи лише двох людей у своїй команді відділу закупівель, Оксана успішно провела 55 публічних закупівель за один рік. Це вражаюче досягнення для такого невеликого колективу. Незважаючи на виклики, їй вдалося заощадити понад 35 млн грн у 2024 році, що становить 20% від очікуваної вартості закупівель. І що не менш важливо: не було жодних скарг щодо її роботи, що свідчить про доброчесність і прозорість, які забезпечує платформа Prozorro».

Оксана Стадник працює у Сихівській районній адміністрації з 2009 року та займається проведенням тендерів по закупівлях для відділу комунального господарства. З 2016 року, коли закупівлі почали відбуватися через Прозорро, проводить усі закупівлі через відкриті торги. Разом з нею працює ще одна працівниця, яка проводить закупівлі для відділу житлового господарства Сихівської РА, проте зараз їх є значно менше.

До слова, місто Львів також є одним з лідерів користування електронною системою «Прозорро.Продажі», проводячи онлайн-аукціони з малої приватизації. Саме це дозволяє створити у місті ще більше нових бізнесів, нових продуктів та послуг, нових робочих місць та податків у бюджет. А торік Львів став першим містом в Україні, що заробило мільярд гривень на малій приватизації.