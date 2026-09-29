26-річній посадовиці загрожує 9 років тюрми

Правоохоронці оголосили підозру 26-річній працівниці Державної міграційної служби України, яка зі спільниками організувала незаконне переправлення через кордон двох братів-військових. Посадовиці загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 29 вересня, спільниками працівниці ДМС були її чоловік та 36-річний житель Рівненщини. Посадовиця координувала їхні дії, а також визначала маршрути та спосіб переправлення, домовлялася з клієнтами про оплату і контролювала виконання домовленостей. Її спільник забезпечував перевезення та поселення чоловіків, супровід і переміщення до прикордонної зони.

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У березні 2024 року вони за 25 тис. євро домовилися переправити за кордон двох братів. Чоловіки прибули на Закарпаття, де їх поселили, а згодом перевезли до прикордонної зони для перетину річки Тиса на надувному човні. Однак дорогою їх затримали прикордонники.

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Після цього ухилянтів мобілізували. Вони проходили службу та були курсантами школи індивідуальної підготовки військової частини. Працівниця ДМС продовжувала підтримувати з ними зв’язок.

«У травні 2024 року, за вказівкою організаторки, чоловіки залишили територію військової частини на Рівненщині. Один зі спільників забрав їх автомобілем, після чого їм надали заздалегідь підготовлений цивільний одяг, щоб приховати факт проходження військової служби. Чоловіків перевезли на Львівщину, а звідти – на Закарпаття, де вони очікували подальших вказівок», – розповіли у прокуратурі.

Ухилянтів доставили до прикордонної зони та вказали напрямок руху до Угорщини поза пунктом пропуску. Спільник посадовиці під час зустрічі з родичами військових в Ужгороді отримав за це 20 тис. доларів, після чого його затримали.

Працівниці ДМС зі спільником інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через кордон). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваних арештували із правом внесення застави.