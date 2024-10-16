Після викриття працівницю СБУ відсторонили від посади

Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок відстороненій військовослужбовиці СБУ Тетяні Торбі за виправдання збройної російської аргесії та підтримку ворожої армії. Їй присудили 5 років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Торбі, яка понад 20 років працювала у СБУ, заборонили працювати у правоохоронних органах і позбавили звання майора.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, Тетяна Торба перебувала на службі у СБУ у званні майора. Правоохоронці обвинувачували її у виправдуванні збройної агресії Росії проти України, вважаючи її «громадянським конфліктом», та заперечуванні тимчасової окупації частини України. Зокрема, у приватних листуваннях у 2022 році Тетяна Торба писала:

«Приєднання Росією Автономної республіки Крим є законним та історично виправданим»

«Україна не може існувати самостійно і необхідна її повна інтеграція з Росією та Білоруссю»

«Це свої своїх бомблять на сході, російські військові не обстрілюють мирних жителів»

«Цей конфлікт розпочатий американцями руками українців і це саме Україна провокувала Росію, починаючи ще з 2014 року»

«В Бучі та інших містах – це інсценування та інформаційно-психологічні операції, організовані українцями і британцями для дискредитації російських військових та загалом Росії на міжнародній арені»

…«Не говори дурниці, всі ці обстріли вчиняють українські військові для провокації»

«Росія подарувала українцям територію та державність, а окремої української нації не існує, так як населення України є частиною русского народу»

У вироку суду наведено багато фрагментів із приватних переписок Тетяни Торби та файлів (фото, відео), які вона поширювала, у яких вона виправдовує російську армію та поширює відверту ворожу пропаганду щодо українців. Більшість фрагментів повідомлень та файлів вказані російською мовою.

«Українських злочинців обов’язково судитимуть за злочини проти народів України та Росії»

«… після перевороту у 2014 році Україна втратила державну незалежність і перейшла під пряме управління колективного Заходу, а також повірила у те, що НАТО забезпечить її безпеку»

«Росія веде боротьбу з маріонеточним режимом Києва»

«Побачила ранком відео, як ідеолог салорейховського націоналізму ломиться з зали Верховної Ради через повідомлення про повітряну тривогу і просто посміялась. Справжній салорейховський герой»

«На відмінну від Росії, салорейховці з перших днів зайнялись повномасштабною мобілізацією і до кінця березня збільшили чисельність ЗСУ з 300 тисяч до 1 млн людей»

«Звідки мова, яка зараз називається сучасною українською мовою, вона стала зброєю нацизму, нацистів»

«Український націоналізм, саму концепцію українського націоналізму, її створювали психічно нездорові люди»

Допитана в судовому засіданні Тетяна Торба свою провину в кримінальному правопорушенні (ч.3 ст.436-2 ККУ) не визнала. Вона заявила, що не вчиняла жодних неправомірних дій, любить Україну, а те, що відбувається нині у державі – страшна трагедія.

«В УСБУ добросовісно відпрацювала 24 роки, для виконання своєї роботи якісно та на належному рівні, їй треба розуміти про що йдеться, для цього вона має володіти інформацією, саме тому читала різні ресурси, в тому числі і російські, надсилала коментарі та витяги з публікацій (як українських, так і російських) своєму брату, щоб почути його думку та обговорити події, що відбувались, хоча про погляди брата знала, до цього відносилась поблажливо, намагалась уникати конфліктних ситуацій, оскільки боялась втратити останнього родича», – наведені у вироку покази обвинуваченої.

Майорка вважає, що переписка, що наведена у обвинувальному акті, є її приватною, при цьому заявляє, що це були не її особисті висловлювання, а цитати або ж відеоматеріали інших авторів. Вона наголосила, що цими матеріалами ділилась лише зі своїм братом-пенсіонером, який живе у Росії.

У суді допитали низку свідків, які знайомі з обвинуваченою, та заявляли про її проросійські погляди, що вона слухала та підтримувала російських пропагандистів, підтримувала вторгнення Росії у Луганську та Донецьку області, прихильно ставилась до анексії Криму, заявляла, що «Україна сама винна у початку війни», а українців називала «…хохлами і бандерівцями, рабами вишиванок…».

Водночас кілька свідків зі сторони захисту стверджували, що у Тетяни Торби немає проросійської позиції. Один з них заявив, що свідки зі сторони СБУ дають однакові свідчення, бо їм так наказало керівництво.

Тетяна Торба вважає справу сфабрикованою, а усі показання свідків сторони обвинувачення – «наклепом», за які «лжесвідки» мають відповідати.

Справу розглянула суддя Алла Полюшко, яка дослідила усі докази, покази свідків та позиції сторін. Вона визнала Тетяну Торбу винною у кримінальному правопорушенні, призначивши 5 років тюрми, але звільнивши від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Їй призначили додаткове покарання – заборонили працювати у правоохоронних органах та держорганах протягом трьох років, а також позбавили звання «майор». Телефон Samsung Galaxy A50 конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.