Інцидент стався у пункті пропуску «Тиса»

У пункті пропуску «Тиса» затримали 53-річну мешканку Закарпаття, яка запропонувала хабаря прикордонникам, щоб вивезти 35-річного зятя в ЄС. Жінці загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 червня, чоловік разом з сім’єю та матір’ю дружини прямував до Угорщини власним автомобілем. Документи, які показав прикордонникам Чопського загону, не давали йому права на виїзд за межі України під час воєнного стану.

«Коли теща дізналась від зятя, що йому відмовлено у пропуску, вона спробувала “залагодити” ситуацію. Жінка вклала у паспорт 500 доларів і повернула його прикордонникам. Ті від неправомірної винагороди відмовилися, доповіли про випадок керівництву та викликали на місце події співробітників Нацполіції», – зазначили в ДПСУ.

Закарпатку доставили до поліцейського відділку. За пропозицію хабаря службовцеві (ст.369 Кримінального кодексу України) їй загрожує до 4 років ув’язнення.