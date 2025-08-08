Кожен з ухилянтів сплачував переправнику від 10 до 20 тис. доларів

Співробітники Управління міграційної поліції Закарпаття спільно з працівниками Внутрішньої безпеки ДПСУ викрили 21-річного мешканця Берегівського району, який організував канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України до Румунії. Переправника з вісьмома ухилянтами затримали під час проби підкупити прикордонника.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 8 серпня, за безперешкодний перетин кордону через офіційний пункт пропуску підозрюваний запропонував прикордоннику по 4,5 тис. доларів з кожного ухилянта. Частину грошей він планував передати авансом, а решту – після успішного перетину кордону чоловіками, яких він супроводжував.

«Фігуранта затримали під час передачі авансу. На місці події також виявили Mercedes Sprinter, у якому перебували вісім чоловіків. За їх незаконне переправлення він планував сплатити загалом 36 тис. доларів. Їх фігурант саме віз до пункту пропуску для подальшого незаконного переправлення за кордон», – зазначили правоохоронці.

Як встановили слідчі, кожен з ухилянтів сплачував переправнику від 10 до 20 тис. доларів. Підозрюваного арештували з можливістю внести заставу. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, та надання неправомірної вигоди службовцеві загрожує до 9 років ув’язнення.