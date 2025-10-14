Мукачівський водоканал віддав підряд за 29 млн грн фірмі свого колишнього директора Ігоря Федорняк

За позовом прокуратури розірвано додаткову угоду між КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради та компанією «Реглес-С.І.С.», яка з 2023 року не може завершити ремонт водомережі в місті. Замість фірми, якою керує ексдиректор «Міськводоканалу» Ігор Федорняк, шукатимуть нового підрядника.

Йдеться про реконструкцію системи водопостачання та водовідведення по вул. Героїв Гостомеля у Мукачеві. У 2023 році тендер на 29,2 млн грн без конкурентів виграло ТОВ «Реглес-С.І.С.». За даними Youcontrol, компанією керує Ігор Федорняк, звільнений з посади директора Мукачівського водоканалу у 2021 році. Власниця «Реглес-С.І.С.» – донька ексчиновника Олеся Кочубей.

«Початковий договір чітко передбачав завершення робіт до кінця 2023 року, однак підрядник переносив терміни виконання. Роботи частково завершені у 2024 році – підряднику за це сплачено близько 10 млн грн. Натомість роботи на іншій частині вулиці фактично не проводились попри виділені на це у бюджеті понад 18,6 млн грн», – розповіли 14 жовтня у Закарпатській обласній прокуратурі.

За позовом правоохоронців додаткову угоду, що штучно подовжувала строки виконання робіт, розірвано. Для завершення реконструкції інженерних мереж водопостачання та водовідведення по вул. Героїв Гостомеля в Мукачеві проведуть новий тендер.