Премію вручатимуть урочисто після усіх тестів

У Сторожинецькій громаді кожному учневі, який отримає максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті, виплачуватимуть по 10 тис. грн. Таке рішення прийняли депутати Сторожинецької міської ради під час сесії 18 червня.

Окрім цього, за отримані 200 балів таку ж грошову винагороду виплатять й вчителеві, який підготував випускника. Відповідні зміни депутати внесли до «Програми підтримки молоді». У громаді зазначають, що таким чином хочуть відзначити високі досягнення школярів та працю вчителів.

Додамо, що подібні заохочення діють не лише у Сторожинецькій громаді, але у Чернівцях та Сокирянській громаді. В обласному центрі грошову винагороду для випускників почали виплачувати з 2025 року, пише «Шпальта». Учні за кожні 200 балів з одного предмета отримують премію по 10 тис. грн.

Грошові винагороди для 200-бальників також передбачали у Сокирянській громаді у 2024 році, повідомляла Чернівецька обласна рада. Там випускників відзначали одноразовими преміями за найвищі результати на НМТ по 5, 10 та 15 тис. грн. Найвищу грошову винагороду отримували випускники, які набирали по 200 балів з трьох предметів.

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