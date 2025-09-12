Дональд Туск назвав коментаторів, які звинувачують Україну в атаці дронами, зрадниками

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на численні коментарі у соцмережах, де польські коментатори звинувачували Україну в атаці дронів 10 вересня. Відповідну заяву політик зробив під час пресконференції у четвер увечері, 11 вересня.

«Позиція військових, служб, президента та глави уряду є однозначною – ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за дроновим нападом стоїть Україна. Відповідальність за нього лежить на Російській Федерації, – наголосив прем'єр-міністр Дональд Туск після четвергового засідання Ради нацбезпеки.

Дональд Туск назвав коментаторів, які звинувачують Україну в атаці дронами, зрадниками.

«Ми дедалі точніше ідентифікуємо тих, хто з політичних міркувань, через дурість або тому, що вони зрадники, служать російській пропаганді та дезінформації», – додав глава уряду.

Прем'єр-міністр Дональд Туск також підкреслив, що кожен, хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде покараний «адекватно».

Нагадаємо, після нападу Росії на Україну, під час якого 19 дронів увійшли повітряний простір Польщі, у соціальних мережах польського сегменту інтернету почала поширюватися неправдива інформація. Суть численних коментарів, значна частина яких належала ботам, зводилась до кількох основних тез: російські дрони не могли так далеко пролетіти; ніякої атаки на Польщу насправді не було, а дрони підкинули; російські дрони збилися з курсу і потрапили у Польщу нібито в результаті дії українських систем глушіння GPS. Кожна з цих версій прямо або опосередковано перекладає вину за те, що сталось на Україну. За підрахунками аналітичної компанії Res Futura, яка займається моніторингом та аналізом інформаційної безпеки, 38% коментаторів вважають, що саме Україна відповідальна за атаку на Польщу 10 вересня.

Як інформував ZAXID.NET, 10 вересня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, задіявши близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. 19 дронів перетнули кордон і влетіли у повітряний простір Польщі. Збройні сили Польщі, а також військові країн НАТО, які дислокуються у цій країні, підняли авіацію для збиття російських БпЛА. Всього було задіяно два голландські винищувачі F-35, два польські F-16, а також гелікоптери Mi-24, М-17 та Black Hawk. Станом на 12 вересня у Польщі знайшли 14 російських безпілотників, частина з них виявилась імітаційними дронами типу «Гербера» без бойової частини.