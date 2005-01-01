Президент Польщі схвалив будівництво стіни на кордоні з Україною і Білоруссю через АЧС

Анджей Дуда підписав спеціальний закон про боротьбу проти поширення африканської чуми свиней

СвітОлег Костюк, сьогодні, 09:474260

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Президент Польщі схвалив будівництво стіни на кордоні з Україною і Білоруссю через АЧС
фото Укрінформу
Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про боротьбу проти африканської чуми свиней, в якому йдеться про будівництво паркану на кордоні з Україною та Білоруссю. Про це повідомляє «Укрінформ».

Загородження довжиною понад тисячу кілометрів встановлять уздовж швидкісних автодоріг в безпосередній близькості до кордону.

Крім того, спеціальним законом вносяться зміни до закону про полювання в Польщі.

Йдеться про дозволи на відстріл диких кабанів на територіях, які перебувають під охороною. Для цього мисливці можуть взяти оплачувану відпустку до шести днів.

Зазначимо, що орієнтовна вартість будівництва такої огорожі може становити 100 млн злотих (27 млн доларів).

Вірус АЧС з'явився на території Польщі в лютому 2014 року і відтоді в країні зафіксовано 49 спалахів цієї хвороби і 380 випадків АЧС у диких кабанів. Найбільше випадків зафіксовано в Люблінському, Підляському і Мазовецькому воєводствах поблизу кордону з Білоруссю.

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