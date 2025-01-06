В Україні дуже складна антикорупційна система, адже складається з багатьох елементів

Такої антикорупційної системи, як в Україні, немає ніде в Європі, й сьогодні з корупцією в країні намагаються активно боротися. Про це повідомив у неділю, 5 січня, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

За словами Зеленського, в Україні дуже складна антикорупційна система, адже складається з багатьох елементів.

«Вона найскладніша в усій Європі. Це ще одна із вимог ЄС, вона була вимога до України, і багато років Україні не довіряли. Я хочу сказати, що при мені ми проголосували всі закони, всі антикорупційні реформи, і всі антикорупційні органи незалежні, вони працюють. Згідно з запитом, я вважаю, що вони ще не досконалі, є багато питань», – розповів він.

Президент наголосив, що корупція в Україні безумовно є, але те, що в нас називають корупцією, в якійсь державі світу називають лобізмом.

«Сказати, що нас немає корупції? Це збрехати. Просто ми відкрито про це говоримо, ми з цим реально боремося, в нас сидить в тюрмі найвпливовіший до мене олігарх за роки незалежності. Ніхто не міг з ним нічого зробити. Ні США не могли нічого зробити з Коломойським, і що вони тільки не робили. Ні Європа не змогла з ним нічого зробити», – додав він.

При цьому Зеленський запевнив, що українська влада жорстко протидіє будь-яким спробам наживатися на війні. За його словами, країна не лише не заробляє на отриманій допомозі, але й активно карає тих, хто намагається зловживати.

«Там, де ми бачили ризики, що щось може трапитися зі зброєю, ми били по руках усіх. І повірте, це стосується не лише України. Ми не заробляли на війні. Якщо знаходили когось, хто намагався це зробити, ми били по руках і будемо продовжувати це робити», – сказав український лідер.

Нагадаємо, у жовтні повідомляли, що у 2024 році лише 1,3% засудженим за корупційні правопорушення присудили покарання у вигляді позбавлення волі (27 вироків), тоді як у 97,5% корупціонери відбулися штрафами (1 714 вироків).