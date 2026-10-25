Александр Вучич на пресконференції у Бєлграді визнав поразку

Колишній президент Сербії Александр Вучич визнав поразку своєї політичної сили на дострокових парламентських виборах і заявив, що студентський рух, який організовував антиурядові протести, може здобути більшість місць у парламенті. За його попередніми оцінками, «Студентський список» отримає від 135 до 140 мандатів зі 250. Про це Вучич заявив у неділю увечері, 25 жовтня.

За словами лідера партії «Об’єднана Сербія» Александра Вучича, результати виборів ще не підрахували остаточно, однак попередні дані вже свідчать про перемогу опозиції.

«У нас ще немає повних результатів. Багато хто буде здивований і зрозуміє, наскільки сильно дехто брехав. За результатами стратифікованої вибірки зрозуміло, що ми програли ці вибори», – заявив Александр Вучич.

Він додав, що «Студентський список» може отримати від 135 до 140 депутатських мандатів. Загалом парламент Сербії налічує 250 місць.

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Тим часом у штабі «Студентського списку» та на вулицях Белграда почали святкувати перемогу. Кандидати списку разом зі студентами співали та скандували «Перемога!».

«Дорога Сербіє, сьогодні ввечері голос народу почутий. Сьогодні ввечері ми святкуємо перемогу, а завтра будуємо майбутнє», – заявив професор Белградського університету Радомир Сайчич, виступаючи від імені студентів у їхньому штабі.

«Студентський список» – це політична ініціатива, сформована сербським студентським рухом, який виник після загибелі 16 людей внаслідок обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому Саді в листопаді 2024 року. Рух організовував масові антикорупційні протести та вимагав дострокових виборів. До виборчого списку увійшли 250 кандидатів із різних регіонів Сербії – лікарі, викладачі університетів, науковці, юристи, митці, підприємці та громадські активісти. Серед відомих учасників – колишній баскетболіст Деян Бодирога та ексголова Національного банку Сербії Деян Шошкич.

На вулицях столиції Сербії Бєлграда почалось святкування перемоги.

Відео Interia

За даними AFP, явка на виборах сягнула майже 70%. Це найвищий показник від часу розпаду Югославії у 1992 році. У неділю біля виборчих дільниць у містах і містечках Сербії утворилися довгі черги, що свідчило про значний суспільний запит на зміни.

Дострокові вибори в Сербії стали наслідком дворічних протестів. Вони розпочалися у відповідь на трагедію в листопаді 2024 року, коли через обвал частини даху залізничного вокзалу в місті Новий Сад загинули 16 людей.

Учасники протестів звинувачували владу в недбалості та корупції, які, на їхню думку, могли призвести до трагедії. Основними організаторами демонстрацій стали студенти. Вони сформували власний виборчий список, до якого увійшли 250 представників різних професій з усієї країни.

Напередодні можливих заворушень у парку поблизу парламенту Сербії розмістили підрозділи поліції та спеціальні транспортні засоби для розгону демонстрацій. Правоохоронців також направили до будівель президента країни та Республіканської виборчої комісії, а також до входу в будівлю сербського суспільного мовника RTS.

Власники закладів і магазинів уздовж перекритої ділянки дороги закрили вітрини дерев’яними щитами, побоюючись можливих заворушень.

Александар Вучич упродовж понад 10 років був найвпливовішою фігурою в Сербії. Кар’єру він розпочав у Сербській радикальній партії Воїслава Шешеля, відомій націоналістичною риторикою, а в 1998 році став міністром інформації в уряді Слободана Мілошевича. Після падіння режиму Мілошевича Вучич залишився в опозиції, однак у 2008 році разом із Томіславом Ніколичем заснував Сербську прогресивну партію, яка задекларувала курс на європейську інтеграцію та економічні реформи. У 2012 році прогресисти прийшли до влади, а Вучич обійняв посаду першого віцепрем’єра й очолив кампанію проти корупції. У 2014 році він став прем’єр-міністром, а у 2017-му переміг на президентських виборах. Відтоді Вучич зберігав провідний вплив на сербську політику, спираючись на домінування своєї партії. У зовнішній політиці він декларував прагнення Сербії вступити до Європейського Союзу, водночас підтримуючи тісні відносини з Росією та Китаєм. Його правління супроводжувалося критикою з боку опозиції та міжнародних спостерігачів через тиск на незалежні медіа, концентрацію влади, проблеми з виборчою конкуренцією та звинувачення в корупції.

Вучич підтримував тісні політичні та економічні зв’язки з Росією, яку Сербія вважає стратегічним партнером, зокрема в енергетичній сфері. Москва, зі свого боку, підтримує Белград у питанні невизнання незалежності Косова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сербія засудила порушення територіальної цілісності України, однак відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Москви. Вучич продовжував контакти з Владіміром Путіним, зокрема зустрівся з ним у Москві в травні 2025 року. Водночас Белград під керівництвом Вучича декларував прагнення вступити до Європейського Союзу та намагався балансувати між Брюсселем і Кремлем.