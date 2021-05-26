Джо Байден поспілкувався з журналістами 25 травня

Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо російського газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream 2), оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

«Він (Nord Stream 2) майже повністю завершений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з погляду наших європейських відносин», – сказав Байден журналістам у вівторок, 25 травня, повідомила агенція Bloomberg.

Як повідомляв ZAXID.NET, США не запроваджуватимуть санкцій щодо компанії-оператора «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа, адже відмова від санкцій «відповідає національним інтересам» США. Водночас, 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компаній, пов’язаних з цим газогоном.