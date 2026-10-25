Володимир Зеленський розповів про неприйнятні умови мирної угоди з Росією

Володимир Зеленський розповів про мирні пропозиції, напрацьовані Україною та США, які Стів Віткофф передав Владіміру Путіну під час візиту до Росії. Президент вкотре відкинув скорочення чисельності української армії та територіальні поступки. Про це він розповів в інтерв’ю Аллі Мазур для ТСН.

За словами Володимира Зеленського, документ містив різні напрацювання, які президент не може розголошувати через домовленості зі США. Однак Володимир Зеленський наголосив, що не йдеться про нейтральний статус України та скорочення чисельності української армії.

Президент наголосив, що Україна має отримати сильні гарантії безпеки, не продиктовані Росією. Він також відкинув можливість поступитися РФ певними територіями в обмін на деокупацію інших. Водночас Володимир Зеленський погоджується обговорити територіальне питання, але виключно під час зустрічі на рівні лідерів.

«Обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються. Питання території – це червона лінія, яка може обговорюватися виключно на рівні лідерів. Американці давно піднімають питання щодо обміну територіями, вони це називають land swaps. Є й інші формати і пропозиції для спілкування. Усі повинні розуміти: перше – ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення. Якщо територіальне питання, то на рівні лідерів. Інші питання – на рівні технічних груп. Отже, у листопаді можна все це обговорювати», – наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський також розповів, що вважатиме хорошим результатом тристоронніх перемовин у листопаді, якщо під час них вдасться досягти хоча б часткового припинення вогню, а також обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх».

«Американці запитали в мене: «Яку ти хочеш конкретику?» Я сказав: «Дивіться, закінчення війни може бути в листопаді під час зустрічі технічної групи?» Без лідерів воно повністю не буде. Окей, якщо цього немає, тоді дайте енергетичне перемир’я, море, зерно, обмін всіх на всіх або зустріч лідерів. Безумовно, це результат. Результат – це можливість. Енергетика, зерно, люди – це конкретика, а зустріч на рівні лідерів – це можливість мати конкретику після нашої тристоронньої зустрічі. Ось що ми просимо і пропонуємо», – сказав Володимир Зеленський.

Додамо, що 14 лютого 2025 року Володимир Зеленський заявляв про потребу збільшити українську армію до 1,5 млн військових. Президент пояснив, що, оскільки Україна наразі не може отримати членство в НАТО як гарантію безпеки, необхідно збільшити кількість українських військових, щоб «мати можливість себе захистити армією, яка на це спроможна».

Уже в грудні 2025 року стало відомо, що план гарантій безпеки України, який розробили європейські лідери, передбачає зменшення чисельності української армії до 800 тис. військових.

Нагадаємо, 20 жовтня представник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Зеленським в Осло, а 21 жовтня – з російським лідером Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Після цих зустрічей Стів Віткофф та Володимир Зеленський повідомили, що отримали від Кремля сигнал про готовність відновити тристоронні перемовини.