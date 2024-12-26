Олегу Пришневському присвоїли звання Героя України у квітні 2024 року

Володимир Зеленський вручив сертифікат на житло Герою України, прикордоннику Олегу Пришневському. Про це 26 грудня повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ,

«За особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу майстер-сержант Олег Пришневський у квітні 2024 року удостоєний звання Герой України із врученням ордену Золота зірка», – розповіли в ДПСУ і зазначили, що прикордонник є ветераном військової служби і майже 30 років охороняє державний кордон України.

Додамо, що Олега Пришневського звільнили в запас у 2018 році. 24 лютого 2022 року він повернувся у стрій до складу Волинського прикордонного загону і воював на Авдіївському та Мар’їнському напрямках Донецької області. Наразі майстер-сержант – у складі прикордонної комендатури швидкого реагування виконує завдання на Харківщині.