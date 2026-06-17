Президент Європейської Ради Антоніу Кошта звʼязався з Кремлем, щоб залучити російського диктатора Владіміра Путіна до переговорів щодо завершення російсько-української війни. Про це у середу, 17 червня, повідомило інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними джерел Bloomberg, головний радник Антоніу Кошти двічі звʼязувався з російським чиновником, наближеним до Владіміра Путіна, щоб «підготувати ґрунт» для більш змістовних переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Видання також зауважує, що минулого місяця Антоніу Кошта заявляв про необхідність переговорів із Москвою для вирішення «наших спільних питань безпеки». Водночас наразі речниця Антоніу Кошти відмовилася коментувати повідомлення про розмови представника Євроради з Кремлем. Крім того, пише Bloomberg, речник Путіна Дмітрій Пєсков не відповів журналістам на електронного листа.

Bloomberg зауважує, що деякі європейські лідери підтримують ідею щодо призначення посланця для переговорів із Москвою, оскільки Європа «хоче відіграти певну роль» у досягненні мирної угоди між Україною та Росією. Також зазначається, що частина лідерів Європи справді вважає, що Путіна можна залучити до переговорів, оскільки наразі російські війська не мають суттєвих успіхів на фронті, тоді як Україна посилила удари вглиб Росії, що завдає російській економіці ще більшої шкоди.

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Нагадаємо, 9 травня Володимир Путін заявив, що перемовником між Росією та Європою має бути лідер, який «не наговорив якоїсь гидоти» про Росію. Найкращою кандидатурою він назвав колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Наступного дня одразу кілька іноземних ЗМІ повідомили, що німецький уряд відхилив пропозицію Путіна щодо залучення Герхарда Шредера до перемовин як посередника між Росією та Євросоюзом. Зазначалося, що офіційний Берлін вважає цю пропозицію «фіктивною» й такою, що має на меті розколоти західний альянс. Формат запропонованих російським диктатором переговорів назвали непереконливим, оскільки він не змінив своїх вимог.

Додамо, що Герхард Шредер після відставки з посади канцлера Німеччини працював у російських енергетичних компаніях. Він займався лобіюванням інтересів «Газпрому», очолював консорціум із будівництва першого «Північного потоку» та долучався до реалізації проєкту «Північний потік-2». Згодом Шредер також був головою ради директорів компанії «Роснефть».