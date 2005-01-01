Причетного до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія засудили до п'яти років тюрми

Вирок скасували, зокрема, через нещире каяття підсудного Крисіна

Апеляційний суд Києва в середу, 13 червня, частково задовольнив апеляцію прокурорів та представників потерпілих на рішення Шевченківського райсуду про умовний термін покарання для керівника групи «тітушок» Юрія Крисіна, якого звинуватили в причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія. Крисіна засудили до 5-ти років в'язниці, пише «Тиждень».

Також Крисіну зарахували час перебування в СІЗО з розрахунку один день за два.

Повідомляється, що прокуратура наполягала на шести роках позбавлення волі, а представники потерпілих вимагали дати Крисіну сім років.

Касаційна скарга може бути подана впродовж трьох місяців з дня проголошення рішення апеляції.

«На думку колегії суддів, було не достатньо підстав для визнання щирого каяття Крисіна, оскільки висновки суду першої інстанції щодо цього не мотивовані. З поведінки Крисіна в судах першої та апеляційної інстанції щирого каяття також не вбачається. Також при призначенні Крисіну покарання не враховано ступінь тяжкості правопорушення, яке відносить до тяжких. Характер протиправних дій, які характеризувалися неповагою до суспільства, немотивованою жорстокістю. Поза увагою суду лишилися обставини, на фоні яких Крисін вчиняв протиправні дії, його роль в них та залучення інших осіб», – зачитав рішення суддя Микола Ященко.

«Також обґрунтованими є доводи щодо незаконного звільнення Крисіна від відбування покарання. Суд першої інстанції, звільняючи Крисіна від реального покарання, не навів доказів на підтвердження виправлення Крисіна. Також він не врахував ступінь тяжкості правопорушення, характеру протиправних дій та наслідків, поведінку Крисіна для усунення протиправної поведінки. Можливість виправлення без відбування покарання не можлива», – зачитав суддя.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» було вбито журналіста В’ячеслава Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім’я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок – 4 роки позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Себто, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він мав бути звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.