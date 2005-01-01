Причиною пожежі у Казахстані, в якій загинуло 52 людини, стала портативна газова плита

СвітОлег Костюк, 19 січня58171

До теми

Причиною пожежі у Казахстані, в якій загинуло 52 людини, стала портативна газова плита
фото Deutsche Welle
У Казахстані 52 людини загинули в пожежі автобуса

Причиною пожежі у Казахстані, в якій загинуло 52 людини, був відкритий вогонь на портативній газовій плиті. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Казахстану, повідомляє «Радіо Свобода».

«Згідно з повідомленням, плита використовувалася для опалення в автобусі. У міністерстві зазначили, що слідчі допитали двох водіїв і трьох пасажирів, які вижили. У МВС заявляють, що слідчі виключають «злочинну діяльність» або дорожню аварію як причину пожежі», – пише видання.

Зазначається, що департамент із надзвичайних ситуацій Актюбинської області Казахстану спочатку припускав, що причиною пожежі в автобусі могло бути коротке замикання.

Як інформував ZAXID.NET, пасажирський автобус марки «Ікарус» загорівся у четвер, 18 січня, на трасі Самара - Шимкент в Актюбинській області Казахстану. Внаслідок пожежі загинули 52 особи, ще п'ятеро постраждали. За інформацією департаменту з надзвичайних ситуацій Актюбинської області, всі постраждалі є громадянами Узбекистану.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Казахстані внаслідок пожежі в автобусі загинули 52 людини ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук