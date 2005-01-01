Причиною пожежі у Казахстані, в якій загинуло 52 людини, стала портативна газова плита

У Казахстані 52 людини загинули в пожежі автобуса

Причиною пожежі у Казахстані, в якій загинуло 52 людини, був відкритий вогонь на портативній газовій плиті. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Казахстану, повідомляє «Радіо Свобода».

«Згідно з повідомленням, плита використовувалася для опалення в автобусі. У міністерстві зазначили, що слідчі допитали двох водіїв і трьох пасажирів, які вижили. У МВС заявляють, що слідчі виключають «злочинну діяльність» або дорожню аварію як причину пожежі», – пише видання.

Зазначається, що департамент із надзвичайних ситуацій Актюбинської області Казахстану спочатку припускав, що причиною пожежі в автобусі могло бути коротке замикання.

Як інформував ZAXID.NET, пасажирський автобус марки «Ікарус» загорівся у четвер, 18 січня, на трасі Самара - Шимкент в Актюбинській області Казахстану. Внаслідок пожежі загинули 52 особи, ще п'ятеро постраждали. За інформацією департаменту з надзвичайних ситуацій Актюбинської області, всі постраждалі є громадянами Узбекистану.