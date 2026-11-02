Лукаш Важеха отримав трирічну заборону в'їзду в Україну

Служба безпеки України на три роки заборонила в’їзд до країни польському журналісту видання Do Rzeczy Лукашу Важесі, відомому своєю антиукраїнською позицією. Про це сам Важеха повідомив у соцмережі X у понеділок, 2 листопада.

Інцидент стався на державному кордоні під час проби в’їхати до України. 51-річний Лукаш Важеха у соцмережах скаржився, що його протримали на кордоні понад сім годин в очікуванні рішення. За його словами, до України він прямував у складі групи медійників на запрошення офіційних установ.

«Кілька хвилин тому я отримав рішення СБУ: три роки заборони в'їзду в Україну. Після цілого дня очікування та інтервенцій на високому рівні», – написав Лукаш Важеха на своїй сторінці в мережі X (Twitter). У коментарях він уточнив, що українська сторона обґрунтувала це рішення «міркуваннями безпеки».

За інформацією видання Do Rzeczy, яке, до слова, теж заборонене в Україні через антиукраїнську риторику, Важеха їхав у ознайомчу поїздку для журналістів до Києва. Організаторами візиту виступали Центр Мерошевського та Український інститут (державна установа у сфері управління Міністерства закордонних справ України, яка представляє українську культуру у світі та розвиває міжнародні культурні зв'язки).

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Журналіст розповів, що прикордонники вилучили його паспорт близько 14:00 для перевірки, після чого його провели до окремого приміщення у пункті пропуску. Важеха зазначає, що вирішити ситуацію намагалися на високому політичному рівні, однак безуспішно.

«Комусь у структурах безпеки України дуже залежить на тому, щоб підривати розбудову кращих польсько-українських взаємин. Я хотів зіставити свої погляди з відкритими політиками та лідерами думок в Україні. На жаль, мені цього не дали зробити», – заявив журналіст у коментарі для Do Rzeczy.

Один із лідерів ультраправої проросійської партії «Конфедерація» Славомір Ментцен назвав заборону «скандалом».

«Заборона в’їзду в Україну для Лукаша Важехи – це скандал! До Польщі звідти в’їжджає хто завгодно, а українцям заважає Важеха? Ми впускаємо до себе українців, які говорять про Польщу значно гірші речі, ніж Важеха про Україну», – заявив Ментцен.

Антиукраїнська риторика Лукаша Важехи

Важеха виступив проти за передачу Німеччині і проти передачі Україні підозрюваного у підриві «Північних потоків» Володимира Журавльова. «Ми пошилися в дурні задля України. Чому ми дозволили, щоб відповідальність за цю ситуацію в кінцевому підсумку лягла не на Київ, а на Варшаву? Чи можемо ми розраховувати на якусь (вимірювану) вдячність з боку Києва? Чи досягли ми чогось натомість?», – питав 18 жовтня 2025 року Важеха і зізнався, що сумнівається в цьому.

Також Важеха критикував уряд Дональда Туска за допомогу Україні: «Після восьми років правління, після витрачених близько 70 млрд на допомогу Україні, ми отримали дозвіл лише на одну ексгумацію – не на Волині, а на Поділлі».

8 липня 2024 року, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві, Важеха написав у мережі X допис, який можна розцінювати як спробу применшити цілеспрямовані воєнні злочини російської армії проти цивільного населення: «Від початку чую, що "в неї є інші проблеми". Польську владу повинні хвилювати насамперед наші справи. Це їхній обов'язок. Завжди трапиться якась лікарня, магазин чи інший театр, розбомблений під час війни. А Київ на ексгумацію польських жертв не дає дозволу роками. Це знущання».

У липні 2023 року Лукаш Важеха опублікував у виданні Rzeczpospolita статтю, у якій звинуватив Україну в невдячності за польську допомогу. «Брати й не дякувати – ось їхній принцип», – написав журналіст, коментуючи відносини між Варшавою та Києвом. Він стверджував, що Польща надала Україні значну фінансову й військову допомогу, однак не отримала натомість поступок у питанні ексгумації польських жертв Волинської трагедії. На думку Важехи, польська влада мала б жорсткіше відстоювати власні інтереси у відносинах з Україною. Його текст називався «Ми виявилися повними дурнями» («Jesteśmy ciężkimi frajerami»)

У 2023 році Важеха також опублікував блог із промовистою назвою «Ми самі виростили українську нахабність». У ньому він звинуватив польську владу в тому, що вона дозволила Києву вести переговори з Варшавою на жорстких умовах, не використовуючи надану допомогу як інструмент тиску. «Українці поводяться з нами саме так, як бачать і відчувають, що можуть собі дозволити», – заявив журналіст. Він визнав право України захищати власні інтереси, однак дорікав польським політикам за надмірну поступливість у двосторонніх відносинах.

У травні 2024 року Важеха знову розкритикував масштаби польської підтримки України, заявивши, що Варшава зробила для Києва більше, ніж була зобов’язана. «Польща робила значно більше, ніж було необхідно», – стверджував журналіст. Він також пов’язував допомогу Україні з погіршенням суспільних настроїв у Польщі та висловлював сумніви щодо перспектив військової перемоги України. На його думку, польська влада мала б переглянути підхід до підтримки Києва та чіткіше визначити власні національні інтереси.

У своїх публікаціях Важеха також представляв польську політику підтримки України як потенційну загрозу безпеці самої Польщі. Зокрема, він критикував курс Варшави у відносинах із Києвом і застерігав від подальшого залучення Польщі до війни. У лютому 2025 року журналіст виступив проти відправлення польських військових в Україну, сформулювавши свою позицію гаслом «Жодного польського солдата в Україні». Він закликав чинити тиск на польських політиків, щоб ті не погоджувалися на такий крок.