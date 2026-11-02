СБУ заборонила в’їзд в Україну польському журналісту, який писав про «українську нахабність»
Відомий антиукраїнськими заявами пропагандист отримав заборону в'їзду в Україну терміном на три роки
Служба безпеки України на три роки заборонила в’їзд до країни польському журналісту видання Do Rzeczy Лукашу Важесі, відомому своєю антиукраїнською позицією. Про це сам Важеха повідомив у соцмережі X у понеділок, 2 листопада.
Інцидент стався на державному кордоні під час проби в’їхати до України. 51-річний Лукаш Важеха у соцмережах скаржився, що його протримали на кордоні понад сім годин в очікуванні рішення. За його словами, до України він прямував у складі групи медійників на запрошення офіційних установ.
«Кілька хвилин тому я отримав рішення СБУ: три роки заборони в'їзду в Україну. Після цілого дня очікування та інтервенцій на високому рівні», – написав Лукаш Важеха на своїй сторінці в мережі X (Twitter). У коментарях він уточнив, що українська сторона обґрунтувала це рішення «міркуваннями безпеки».
За інформацією видання Do Rzeczy, яке, до слова, теж заборонене в Україні через антиукраїнську риторику, Важеха їхав у ознайомчу поїздку для журналістів до Києва. Організаторами візиту виступали Центр Мерошевського та Український інститут (державна установа у сфері управління Міністерства закордонних справ України, яка представляє українську культуру у світі та розвиває міжнародні культурні зв'язки).Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Журналіст розповів, що прикордонники вилучили його паспорт близько 14:00 для перевірки, після чого його провели до окремого приміщення у пункті пропуску. Важеха зазначає, що вирішити ситуацію намагалися на високому політичному рівні, однак безуспішно.
«Комусь у структурах безпеки України дуже залежить на тому, щоб підривати розбудову кращих польсько-українських взаємин. Я хотів зіставити свої погляди з відкритими політиками та лідерами думок в Україні. На жаль, мені цього не дали зробити», – заявив журналіст у коментарі для Do Rzeczy.
Один із лідерів ультраправої проросійської партії «Конфедерація» Славомір Ментцен назвав заборону «скандалом».
«Заборона в’їзду в Україну для Лукаша Важехи – це скандал! До Польщі звідти в’їжджає хто завгодно, а українцям заважає Важеха? Ми впускаємо до себе українців, які говорять про Польщу значно гірші речі, ніж Важеха про Україну», – заявив Ментцен.
Антиукраїнська риторика Лукаша Важехи
Важеха виступив проти за передачу Німеччині і проти передачі Україні підозрюваного у підриві «Північних потоків» Володимира Журавльова. «Ми пошилися в дурні задля України. Чому ми дозволили, щоб відповідальність за цю ситуацію в кінцевому підсумку лягла не на Київ, а на Варшаву? Чи можемо ми розраховувати на якусь (вимірювану) вдячність з боку Києва? Чи досягли ми чогось натомість?», – питав 18 жовтня 2025 року Важеха і зізнався, що сумнівається в цьому.
Також Важеха критикував уряд Дональда Туска за допомогу Україні: «Після восьми років правління, після витрачених близько 70 млрд на допомогу Україні, ми отримали дозвіл лише на одну ексгумацію – не на Волині, а на Поділлі».
8 липня 2024 року, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві, Важеха написав у мережі X допис, який можна розцінювати як спробу применшити цілеспрямовані воєнні злочини російської армії проти цивільного населення: «Від початку чую, що "в неї є інші проблеми". Польську владу повинні хвилювати насамперед наші справи. Це їхній обов'язок. Завжди трапиться якась лікарня, магазин чи інший театр, розбомблений під час війни. А Київ на ексгумацію польських жертв не дає дозволу роками. Це знущання».
У липні 2023 року Лукаш Важеха опублікував у виданні Rzeczpospolita статтю, у якій звинуватив Україну в невдячності за польську допомогу. «Брати й не дякувати – ось їхній принцип», – написав журналіст, коментуючи відносини між Варшавою та Києвом. Він стверджував, що Польща надала Україні значну фінансову й військову допомогу, однак не отримала натомість поступок у питанні ексгумації польських жертв Волинської трагедії. На думку Важехи, польська влада мала б жорсткіше відстоювати власні інтереси у відносинах з Україною. Його текст називався «Ми виявилися повними дурнями» («Jesteśmy ciężkimi frajerami»)
У 2023 році Важеха також опублікував блог із промовистою назвою «Ми самі виростили українську нахабність». У ньому він звинуватив польську владу в тому, що вона дозволила Києву вести переговори з Варшавою на жорстких умовах, не використовуючи надану допомогу як інструмент тиску. «Українці поводяться з нами саме так, як бачать і відчувають, що можуть собі дозволити», – заявив журналіст. Він визнав право України захищати власні інтереси, однак дорікав польським політикам за надмірну поступливість у двосторонніх відносинах.
У травні 2024 року Важеха знову розкритикував масштаби польської підтримки України, заявивши, що Варшава зробила для Києва більше, ніж була зобов’язана. «Польща робила значно більше, ніж було необхідно», – стверджував журналіст. Він також пов’язував допомогу Україні з погіршенням суспільних настроїв у Польщі та висловлював сумніви щодо перспектив військової перемоги України. На його думку, польська влада мала б переглянути підхід до підтримки Києва та чіткіше визначити власні національні інтереси.
У своїх публікаціях Важеха також представляв польську політику підтримки України як потенційну загрозу безпеці самої Польщі. Зокрема, він критикував курс Варшави у відносинах із Києвом і застерігав від подальшого залучення Польщі до війни. У лютому 2025 року журналіст виступив проти відправлення польських військових в Україну, сформулювавши свою позицію гаслом «Жодного польського солдата в Україні». Він закликав чинити тиск на польських політиків, щоб ті не погоджувалися на такий крок.