У польському пункті пропуску «Корчова» планують замінювати асфальтне покриття

Українські прикордонники попередили, що із 23 вересня та до початку листопада, у польському пункті пропуску «Корчова» планують замінювати асфальтне покриття, через що можуть бути ускладнення в русі транспорту. Ремонтні роботи із 24 вересня триватимуть і у пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне».

«За інформацією, отриманою від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття в межах пункту пропуску «Корчова» на напрямку вʼїзд в РП (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів. Роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування», – вказано у повідомленні прикордонників.

За попередніми даними роботи у пункті пропуску «Корчова-Краківець» триватимуть до початку листопада. Прикордонники закликають за можливості обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.

Згодом Львівська митниця уточнила, що із 24 вересня розпочнуться роботи з відновлення дорожнього покриття в пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне». За попередніми даними, ремонт дороги триватиме до кінця листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, ремонтні роботи тривають також у пункті пропуску «Медика-Шегині», там теж є ускладнення в русі транспорту.