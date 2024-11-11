Чоловіків затримали біля Долишнього Шепіту на Буковині

Двоє 22-річних мешканців Київської області намагалися незаконно потрапити до Румунії. Заблукавши в Карпатах, вони зателефонували на «гарячу лінію» ДСНС. Ухилянтів знайшли прикордонники.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 11 листопада, двоє чоловіків зателефонували рятувальникам та повідомили, що втратили орієнтування у прикордонні та потребують допомоги.

«Тільки під ранок одна з пошукових груп прикордонників натрапила на сліди заблукалих. Знесилених та змерзлих “туристів” знайшли за кілька кілометрів від населеного пункту Долишній Шепіт Вижницького району Чернівецької області», – інформують в ДПСУ.

Як з’ясувалося, 22-річні мешканці Київської області намагалися незаконно потрапити до Румунії. Затримані розповіли, що за порадою товариша прибули до прикордоння під виглядом туристів, але не розрахували свої сили й заблукали. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, обігріли, дали можливість відпочити та склали на них адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.