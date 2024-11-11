Прикордонники знайшли двох ухилянтів з Києва, які заблукали в Карпатах і викликали ДСНС
22-річні чоловіки намагалися незаконно потрапити до Румунії, однак не розрахували свої сили
Двоє 22-річних мешканців Київської області намагалися незаконно потрапити до Румунії. Заблукавши в Карпатах, вони зателефонували на «гарячу лінію» ДСНС. Ухилянтів знайшли прикордонники.
Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 11 листопада, двоє чоловіків зателефонували рятувальникам та повідомили, що втратили орієнтування у прикордонні та потребують допомоги.
«Тільки під ранок одна з пошукових груп прикордонників натрапила на сліди заблукалих. Знесилених та змерзлих “туристів” знайшли за кілька кілометрів від населеного пункту Долишній Шепіт Вижницького району Чернівецької області», – інформують в ДПСУ.
Як з’ясувалося, 22-річні мешканці Київської області намагалися незаконно потрапити до Румунії. Затримані розповіли, що за порадою товариша прибули до прикордоння під виглядом туристів, але не розрахували свої сили й заблукали. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, обігріли, дали можливість відпочити та склали на них адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.