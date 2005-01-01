Прикордонники знайшли майже 1,5 тис. пачок сигарет під обшивкою стін поїзда Львів-Вроцлав

СуспільствоСофія Лазуркевич, 22 грудня4620

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Прикордонники знайшли майже 1,5 тис. пачок сигарет під обшивкою стін поїзда Львів-Вроцлав
фото Мостиського загону
Сигарети були заховані під обшивкою стін поїзда

У четвер, 21 грудня, у пасажирському поїзді, що їхав зі Львова до Вроцлава, прикордонники знайшли майже 1,5 тис. пачок сигарет. Як інформує прес-служба Мостиського прикордонного загону, сигарети були заховані під обшивкою стін поїзда.

У декількох купе під обшивкою стін прикордонники знайшли 1420 пачок сигарет різних марок. Сигарети були вилучені працівниками митниці ДФС України.

Сигарети вилучили працівники митниці

Також 21 грудня у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець», прикордонники виявили невідповідність номерів пасажирського автобусу, що прямував до Польщі. Під час оформлення рейсового автобусу української реєстрації, сполученням Івано-Франківськ – Прага правоохоронці провели повну ідентифікацію транспортного засобу.

«Під час перевірки було виявлено неспівпадіння номера кузова автобусу з номером у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. По даному випадку прикордонники проінформували працівників Національної поліції України та склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 121-1 КУпАП «Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах», – йдеться у повідомленні.

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