Раніше тут працював Фонд соціального страхування

Фонд держмайна 4 жовтня продав з аукціону в системі Prozorro.Продажі нежитлові приміщення в центрі Стрия площею 102 м2 за 4,5 млн грн – 44,1 тис. грн (1,07 тис. доларів) за квадратний метр.

Стартова ціна частини адміністративної будівлі, де розташовані приміщення, становила 25,7 тис. грн. За лот змагалися 15 учасників, а його ціна в результаті зросла у майже 175 разів.

Ідеться про офісні приміщення з офісними меблями і деякою технікою в одноповерховій будівлі на вул. Сірка, 4 у Стрию. Раніше тут був офіс Фонду соціального страхування, а з його реорганізацією приміщення перейшли на баланс Пенсійного фонду України.

Будівля розташована в центральній частині міста, поряд – на вул. Сірка, 6 – розташований новий житловий комплекс, неподалік – парк.

Фото ФДМУ

Переможницею торгів стала зареєстрована два місяці тому в селі Пукеничі на Стрийщині підприємниця Наталя Василенко. За даними сервісу YouControl, основний вид її діяльності – роздрібна торгівля продуктами харчування, ще один – надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.

Другу найбільшу ціну – 4,15 млн грн – запропонувала Софія Головко. Вона – співвласниця ТОВ «Вест-Компані» і дружина бізнесмена Володимира Головка. Останній у 2015 році представляв на місцевих виборах у Стрию партію колишнього заступника генпрокурора Миколи Голомші «Патріот».

Наталя Василенко - на першому плані, за нею - Соломія Головко. Фото Facebook Софії Головко

Цікаво, що на сторінці Софії Головко у Facebook можна знайти фото з подругою чи колегою – Наталею Василенко. Якщо переможниця торгів відмовиться підписувати протокол або платити за лот, то право викупити його перейде до Софії Головко.