Приготування рису – рутинна справа, але багато хто не замислюється, чи варто накривати каструлю кришкою під час варіння. ТСН розповідає, як не зіпсувати рис під час варіння.

Що відбувається, якщо накрити кришкою каструлю?

Хоча багато хто рекомендує варити крупу в закритій каструлі, у такого способу є істотні мінуси: вода під кришкою починає пінитися та витікати з каструлі. Тому кришку часто відкривають, але це може призвести до того, що рис стане сухим.

Проте рис дійсно краще варити у закритому посуді, а для уникнення проблем з википанням найкращим рішенням буде використання мультиварки.

Але якщо ви не маєте мультиварки, обирайте посуд, який забезпечить достатній простір для кипіння води, утворення піни та випускання пари після набухання крупи. Потрібно обрати каструлю із товстим дном та стінками, щоб запобігти пригоранню.