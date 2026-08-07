Пожежа на одному зі складів Wildberries в Росії

Продажі товарів військового та подвійного призначення на російському маркетплейсі Wildberries скоротилися на 20–40% після атак українських безпілотників на склади компанії. Про це 7 серпня повідомило російське незалежне видання «Верстка», яке отримало доступ до внутрішньої системи продавців.

Медіа проаналізувало статистику продажів товарів на російському маркетплейсі у шести категоріях «Броньований одяг», «Коптери», «Аксесуари для квадрокоптерів», «Аксесуари для зброї», «Прилади нічного бачення» та «Мисливські приціли».

У цих категоріях налічується щонайменше 31,5 тис. товарів. Їхній сукупний виторг з початку травня до початку серпня становив близько 1,65 млрд рублів.

Зокрема, на маркетплейсі продавали бронежилети, дрони та комплектуючі до них, аксесуари для зброї, прилади нічного бачення та приціли. За три місяці продажі броньованого одягу принесли близько 472 млн рублів, а аксесуарів для квадрокоптерів – 118 млн рублів.

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Водночас після початку українських атак на інфраструктуру Wildberries у цих категоріях зафіксували помітне падіння продажів. За два тижні, з 18 до 31 липня, кількість замовлень аксесуарів для квадрокоптерів скоротилася на 39%, а фактичних викупів – на 36%. У категорії броньованого одягу замовлень стало менше на 24%, а викупів – на 40%.

У своєму дослідженні «Верстка» наголошує, що це лише мінімальна оцінка: значна частина товарів військового призначення розміщена в інших, формально цивільних категоріях маркетплейсу.

Для прикладу, окопні свічки можна знайти в категорії «Вуличне та садове освітлення», яка входить до розділу «Садовий декор» – окрім окопних свічок, у ньому є свічки від комарів та мошок, а також садові світильники. Окрім того, «Верстка» не має даних за період до травня цього року.

Нагадаємо, з 18 липня українські дрони регулярно атакують склади та сортувальні центри Wildberries у різних регіонах Росії – першими під удар потрапили склади в підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області. Востаннє безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у російському Єкатеринбурзі в ніч на 7 серпня.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що російські логістичні центри регулярно використовуються для забезпечення окупаційної армії компонентами для БпЛА, навігаційним обладнанням та спорядженням.

За оцінками російської редакції журналу Forbes, на початок серпня українські удари вивели з ладу 17–22% логістичної інфраструктури Wildberries у Росії.