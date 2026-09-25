Під час навчання, підготовки до іспитів дуже важливим є те, що на тарілці школяра чи студента

Під час навчання, підготовки до іспитів або коли тривалий час треба зберігати концентрацію, важливу роль відіграє збалансоване харчування. Мозку потрібні енергія, достатня кількість білка, жирних кислот, вітамінів, мінералів, мікроелементів та інших біологічно активних сполук, пише гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець на своїй сторінці у фейсбуці. Посилаючись на результати досліджень, фахівець називає дев’ять продуктів, які є особливо корисними для здоров’я мозку, поліпшення пам’яті та підвищення розумової працездатності.

1. Ягоди

Як розповідає гастроентеролог-дієтолог, лохина, полуниця та ожина містять велику кількість антоціанів, які відомі антиоксидантними та протизапальними властивостями. Науковці також вивчали їхній вплив на когнітивні функції.

«У невеликому дослідженні 2019 року учасники, які вживали 400 мл смузі з лохини, полуниці, малини та ожини, швидше й точніше виконували тести та перемикалися між завданнями порівняно з контрольною групою. Декілька досліджень виявили поліпшення когнітивних функцій, зокрема короткострокової, довгострокової та просторової пам’яті, після вживання чорниці або прийому добавок на її основі», – каже Олег Швець.

2. Цитрусові

Апельсини та грейпфрути багаті на флавоноїди, що мають нейропротекторну дію, захищають клітини від окиснювального стресу та зменшують запалення.

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«Американське дослідження 2021 року показало, що тривале споживання флавоноїдів з їжею, наприклад із цитрусових соків, пов’язане з нижчою ймовірністю погіршення когнітивних функцій», – каже професор. І радить цитрусові поєднувати з джерелами білка та ненасичених жирів, наприклад, з сумішшю горіхів.

3. Чорний шоколад та продукти з какао

За словами Олега Швеця, дослідження показують, що поліфеноли какао, зокрема флаваноли, можуть поліпшувати роботу мозку та просторову пам’ять, а також зменшувати розумову втому. Ці речовини також здатні підвищувати чутливість до інсуліну та посилювати кровопостачання ділянок мозку, що відповідають за пам’ять.

4. Горіхи

«Горіхи є концентрованим джерелом корисних ненасичених жирів (включно з Омега-3 жирними кислотами), білка, клітковини, вітаміну Е та цинку. Вони є ситним перекусом, допомагають підтримувати достатній рівень енергії під час навчання. Деякі дослідження пов’язують регулярне споживання горіхів з покращенням певних когнітивних функцій», – зазначає експерт.

5. Яйця

За словами дієтолога, яйця є джерелом повноцінного білка та багатьох важливих поживних речовин, серед яких холін, вітамін B12, селен і каротиноїди (лютеїн та зеаксантин). Холін необхідний, зокрема, для синтезу ацетилхоліну – нейромедіатора, який бере участь у роботі нервової системи та процесах пам’яті. Як розповідає лікар, одне дослідження показало: 300 мг холіну на день можуть покращити роботу мозку, зокрема вербальну пам’ять.

6. Авокадо

Авокадо містить переважно ненасичені жири, харчові волокна, фолат, калій і лютеїн. За словами Олега Швеця, лютеїн найбільше відомий своєю роллю у підтримці здоров’я очей, однак він також накопичується в тканинах мозку. Наразі дослідники вивчають можливий зв’язок цієї речовини з когнітивними функціями.

7. Риба

Жирна риба містить омега-3 жирні кислоти, вітамін B12 і селен – поживні речовини, важливі для нормальної роботи мозку. Гастроентеролог-дієтолог зазначає, що дослідження, проведене в Японії у 2020 році, виявило зв’язок між вищим споживанням риби та кращими показниками пам’яті й когнітивного здоров’я.

8. Буряк

За словами Олега Швеця, буряк і продукти з нього містять значну кількість неорганічних нітратів, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця сполука бере участь у передачі сигналів між нервовими клітинами, сприяє нормальному кровообігу та може підтримувати когнітивні функції.

9.Червоні, зелені та помаранчеві овочі

Вони містять різноманітні корисні рослинні сполуки, зокрема каротиноїди. Серед них лютеїн і зеаксантин, які накопичуються в сітківці ока та формують так звану оптичну щільність макулярного пігменту (MPOD).

«Згідно з результатами дослідження за участю дітей 7–13 років, MPOD має значний вплив на роботу мозку та інтелектуальні здібності. Найбільше лютеїну і зеаксантину містять капуста кале, петрушка, шпинат, базилік, зелений горошок, цибуля-порей, салат, морква, броколі, зелений і червоний перець», – каже гастроентеролог-дієтолог.

Експерт радить під час навчання в школі, виші, а також для будь-якої розумової активності дотримуватися збалансованого харчування і частіше споживати вище перераховані овочі та фрукти. Він наголошує, що у жодному разі не можна жертвувати сном заради навчання, бо хронічне недосипання негативно впливає на увагу, пам’ять і здатність засвоювати нову інформацію.