В суді обвинувачений підписав угоду з прокурором про визнання своєю винуватості

Викладач кафедри Західноукраїнського національного університету з Тернополя Мирослав Комар уник покарання за хабар від студента за успішну здачу дипломної роботи. Суддя Тернопільського міськрайонного суду присудив працівнику університету сплатити штраф в розмірі 68 тис. грн. Також професор переказав 100 тис. грн на потреби ЗСУ.

В лютому 2024 року завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління ЗУНУ почав вимагати в студента 4 курсу хабар за позитивні висновки та допуск до захисту дипломної роботи. Взимку до правоохоронців звернувся студент ЗУНУ і розповів, що один із викладачів вимагає від нього гроші.

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що завідувач кафедри просив в студента курсу факультету комп’ютерних інформаційних технологій 1000 доларів «за сприяння в успішному проходженні процедури підготовки і попереднього захисту кваліфікаційної роботи та її подальшого допуску до захисту в атестаційній комісії». Після захисту юнак мав би без проблем отримати диплому бакалавра.

«Близько 14:30 22 лютого під час особистої зустрічі обвинувачений в кабінеті №507 повідомив потерпілому про те, що для успішного захисту роботи та подальшого отримання диплома бакалавра необхідно надати йому 1000 доларів. Після вказаної розмови студент звернувся до правоохоронців з письмовою заявою та надалі діяв під їх контролем», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 17 вересня.

В березні юнак знову зустрічався з викладачем. Мирослав Комар знову наголосив на тому, що студент має йому заплатити аванс в розмірі 400 доларів, а після того може бути певний про успішний захист бакалаврської дипломної роботи. Обвинувачений додав, що студент може принести хабар в гривнях.

«24 травня близько 13:20 викладач в кабінеті №507 знову зустрівся з студентом і одержав частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 8 тис. грн. Надалі, 14 червня близько 14:55 завідувач кафедри інформаційно обчислювальних систем і управління ЗУНУ знову одержав від студента решту суми в розмірі 8 тис. грн», – зазначається у вироку.

В суді обвинувачений повністю визнав свою провину і погодився підписати з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, чоловіку присудили штраф в розмірі 68 тис. грн. Окрім того, Мирослав Комар добровільно перерахував на потреби ЗСУ внесок в розмірі 100 тис. грн. Також викладача позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.