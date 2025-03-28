Троє професорів Єльського університету викладатимуть у Канаді через політику США

Троє професорів Джейсон Стенлі, Тімоті Снайдер та Марсі Шор, відомі критикою президента США Дональда Трампа, залишають Єльський університет та викладатимуть в Канаді. Про це у четвер, 27 березня, повідомив Yale Daily News.

Цього тижня про рішення залишити Єльський університет оголосив професор філософії Джейсон Стенлі. Подружня пара професорів історії Тімоті Снайдер та Марсі Шор, вирішили залишити навчальний заклад під час президентських виборів у листопаді 2024 року. Всі троє викладатимуть Munk School, що у Торонто (Канада).

У коментарі британській газеті The Guardian Джейсон Стенлі пояснив, що він ухвалив таке рішення через «політичний клімат у Сполучених Штатах». Зокрема, професора обурила реакція Колумбійського університету на політичні нападки з боку Дональда Трампа. Зокрема, університет піддався натиску адміністрації Трампа та погодився виконати низку вимог, серед яких перегляд політики протесту та запровадження зовнішнього нагляду за відділом вивчення Близького Сходу в школі. Це відбулось на тлі погроз Трампа депортувати двох студентів-протестувальників Колумбійського університету та скасувати фінансування досліджень на суму 400 млн доларів.

«Я просто почав дуже хвилюватися, оскільки не бачив достатньо сильної реакції в інших університетах, щоб стати на бік Колумбійського університету», – цитує The Guardian Джейсона Стенлі.

Дружина Тімоті Снайдера Марсі Шор повідомила, що пара вирішила залишити Єльський університет після виборів президента у листопаді 2024 року. Водночас прессекретар Тімоті Снайдера запевняє, що подружжя вирішило почати працювати у Канаді через сімейні обставини й це рішення було ухвалене ще до виборів.

Професори Снайдер і Шор спеціалізуються на історії Східної Європи, вони проводять паралелі між фашистськими режимами, та політикою нинішньої адміністрації Трампа. Джейсон Стенлі, філософ, також публікував книги про фашизм і пропаганду, зокрема він є автором популярної книги «Як працює фашизм».

Зазначимо, що історик Тімоті Снайдер послідовно підтримує Україну від початку російської агресії. Зокрема, у перші дні російського вторгнення у 2014 році він засудив дії Росії. У листопаді 2022 року професор став 10-м амбасадором UNITED24 – фандрайзингової платформи для підтримки України.

Тімоті Снайдер був одним з організаторів зборів грошей на роботи-розміновувачі для України, а також на броньовані евакуаційні автомобілі для порятунку українських військовослужбовців.

У січні 2023 року історик опублікував у соцмережі Х фото військовослужбовця 80-ї десантно-штурмової бригади Олександра Ширшина, який лежачи в окопі читає книжку Тімоті Снайдера англійською мовою «Шлях до несвободи», прокоментувавши світлину: «Найвища честь для автора – читач».