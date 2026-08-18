Програміст із Чернівців отримав два роки іспитового терміну за те, що після повномасштабного вторгнення продовжив працювати на російську компанію. Також обвинувачений розробив програму, яку передали для користування російським державним страхувальним підприємствам.

Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду від 4 серпня, обвинувачений Дмитро Клочко працював на фірму «Науковий центр вивчення ризиків “Різікон”», яка раніше була зареєстрована у м. Сіверськодонецьк Луганської області. Компанія надавала послуги у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем, інжинірингу, геології та геодезії до червня 2022 року.

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Правоохоронці встановили, що українське ТОВ «НЦВР “Різікон”» до 24 лютого 2022 року мало господарські відносини та надавало послуги російським підприємствам. Після початку повномасштабного вторгнення керівники та працівники української компанії виїхали в Росію, де їх працевлаштували на афілійоване товариство.

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Обвинувачений залишився в Україні та з травня 2022 року почав працювати над розробкою програмного забезпечення «РізЕкс-3». Надалі програму використовували державні підприємства в Росії. Зокрема, державне АТ «Російська національна перестрахувальна компанія», що відіграє ключову роль у страхуванні тіньового флоту РФ та потрапила під санкції США, ЄС та України.

Окрім того, програмне забезпечення використовувало й підприємство «ВНИПИнефть». Це Всеросійський науково-дослідний і проєктний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості – одна з провідних російських інжинірингових компаній.

На російську компанію обвинувачений працював з травня 2022 року по жовтень 2025 року. Програму розробляв, працюючи дистанційно та мешкаючи в Чернівцях. У суді айтівець визнав провину та розкаявся. Також він переказав 5 тис. грн благодійного внеску на ЗСУ.

Суд визнав Дмитра Клочка винним у злочині проти основ національної безпеки України та колабораційній діяльності. Йому призначили 4 роки позбавлення волі, однак замінили реальний термін на 2 роки іспитового строку. Також йому заборонили розробляти програмне забезпечення «РізЕкс» терміном на 10 років. На вирок суду можна подати апеляцію.