СТВОРЕНИЙ (НЕ) БОГОМ

У США команда нейробіологів і програмістів заявила, що штучному інтелекту можна вселити почуття власної «смертності». «Мета – з'ясувати умови, які потенційно дозволили б машинам піклуватися про те, що вони роблять або про що думають. За певних умов машини, які можуть реалізувати процес, схожий на гомеостаз, здатні також отримати джерело мотивації і нові засоби для оцінки поведінки на зразок почуттів живих організмів», – зазначено в роботі нейробіологів із Південно-Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, опублікованої в журналі Nature. І поки одні люди наділяють комп'ютери «душею», львівські програмісти змушують штучний інтелект працювати для полегшення побуту мільйонів, наприклад, намагаються створити програму, яка б допомогла незрячим бачити.

Над цим рішенням програмісти працюють уже давно і навіть створили прототип, звичайно, поки що з елементарними функціями, але й це вже прогрес. «Ми розробляємо переносну допоміжну систему для людей із вадами зору, яка дозволить незрячим людям розуміти оточення . Наразі ми вже розробили перший варіант системи, який уміє виявляти сходи перед людиною і видавати голосове попередження – казати, як далеко розміщені сходи, спрямовані вони вгору чи вниз, яка кількість сходинок . У майбутньому ця переносна система також буде вміти розпізнавати різноманітні види об'єктів, наприклад, двері, пішохідні переходи, автоматично прокладати маршрут, допомагати оминути всілякі перешкоди на шляху людини», – зазначає один із розробників цієї програми Віталій Коник.



