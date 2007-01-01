СТВОРЕНИЙ (НЕ) БОГОМ

У США команда нейробіологів і програмістів заявила, що штучному інтелекту можна вселити почуття власної «смертності». «Мета – з'ясувати умови, які потенційно дозволили б машинам піклуватися про те, що вони роблять або про що думають. За певних умов машини, які можуть реалізувати процес, схожий на гомеостаз, здатні також отримати джерело мотивації і нові засоби для оцінки поведінки на зразок почуттів живих організмів», – зазначено в роботі нейробіологів із Південно-Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, опублікованої в журналі Nature. І поки одні люди наділяють комп'ютери «душею», львівські програмісти змушують штучний інтелект працювати для полегшення побуту мільйонів, наприклад, намагаються створити програму, яка б допомогла незрячим бачити.
Над цим рішенням програмісти працюють уже давно і навіть створили прототип, звичайно, поки що з елементарними функціями, але й це вже прогрес. «Ми розробляємо переносну допоміжну систему для людей із вадами зору, яка дозволить незрячим людям розуміти оточення. Наразі ми вже розробили перший варіант системи, який уміє виявляти сходи перед людиною і видавати голосове попередження – казати, як далеко розміщені сходи, спрямовані вони вгору чи вниз, яка кількість сходинок. У майбутньому ця переносна система також буде вміти розпізнавати різноманітні види об'єктів, наприклад, двері, пішохідні переходи, автоматично прокладати маршрут, допомагати оминути всілякі перешкоди на шляху людини», – зазначає один із розробників цієї програми Віталій Коник.