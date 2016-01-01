Книга в темряві

До анексії Криму та захоплення частини Донецької та Луганської областей таких бібліотек в Україні було 74, а тепер – 69. Одна з найбільших – у Львові. Сюди дуже часто приходить Марія Сирота. Світ вона пізнає руками, тож книги, написані шрифтом Брайля, для неї – порятунок і розрада водночас. Жінка й пише особливими літерами, що складаються з крапок.





«Коли є час, то читаю шрифтом Брайля книжки. Все одно Брайль – то є Брайль: що прочитаєш пальцями, то воно більше запам'ятовується. Чи якийсь рецепт, чи ще щось… телефон – то взяв, раз-два записав по Брайлю», – розповідає Марія Сирота.





Маленькі випуклі цятки для Марії перетворюються на літери, які творять спеціалізоване чтиво, художню прозу або ж поезію. Пані Марія приходить до цієї бібліотеки, щоб почитати. Тут фонд із кількох тисяч книг, написаних шрифтом Брайля, чтиво від 60-х років минулого століття і аж до 2018. Кажуть у бібліотеці є вже чимало української літератури. І її дедалі більше.

Щоправда, бракує дитячої та спеціалізованої.