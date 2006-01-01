Державна «Дія»

І карантин, який в Україні розпочався у березні 2020 року, фактично прискорив усі задуми. Вже у квітні в додатку «Дія» з'явилися електронні паспорти. Уряд наголошує, Україна — перша держава у світі, де дозволено користуватися цифровими аналогами документів. До користування цим додатком закликали навіть в МОЗ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що попри нещодавній запуск порталу «Дія», вже можна скористатися низкою послуг, які розподілені за категоріями. Він додав, що до кінця року переведуть в онлайн щонайменше ще 50 послуг.
Шмигаль також зауважив, що українці вже значно частіше користуються послугами онлайн. Зокрема, 173 809 громадян скористалися порталом «Дія» та пройшли курс «Дія – цифрова освіта». Прем'єр наголосив — кінцевою метою є перевести усі послуги в онлайн до 2024 року та здолати корупцію, аби вона була неможливою при отриманні послуг від держави.
Наразі в додатку доступно близько чотирьох з половиною мільйонів (4 356 920) ID-карток, які громадяни оформили раніше. Понад 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів також вже доступні для використання у цьому додатку. Насправді, це колосальна робота фахівців, які вже рік працюють над додатком. Команда часом змінюється, її доповнюють нові фахівці EPAM.