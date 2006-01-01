Державна «Дія»
Я думаю, чимало людей мріяло нарешті забути про бюрократизм і нескінченні та безглузді черги за документами державного зразка. Знаю, що все це в Україні відбувається зі швидкістю равлика-марафонця, тобто повільно. І чесно - мріяла би всі документи отримувати зі швидкістю світла. Ну або кількох кліків. Наприклад, як це відбувається в Канаді ч иБалтійських країнах. Не кажучи вже про заявки на страхування чи компенсації від держави. Або водійські права чи інші документи, за якими ми в Україні вистоюємо все життя в чергах. Та в уряді обіцяють, черги — це вже минуле. 6 лютого 2020 року в Україні презентували додаток державних онлайн-послуг "Дія". Фактично тепер водії не зможуть сказати патрульним «забув водійські права вдома». Мобільний додаток «Дія» дозволяє використовувати електронну версію цих оцифрованих документів.
Ще у лютому 10 мільйонів водіїв у тестовому режимі отримали всі документи на руки — і водійські права, і страхівку на авто. Тепер кількість користувачів «Дії», звичайно, зросла. Та за ці кілька місяців вилізли плюс і мінуси такого додатку.
Критики цього додатку запевняють, що не все так красиво, як видається. Адже багато років дані в електронні реєстри МВС вносили, м'яко кажучи, не дуже ретельно, а то й зовсім не фіксували. Тому інформація про багатьох водіїв опинилася "за бортом" прогресу.
А ще залишається нормативно-правова база, хто зараз її адаптує під новий додаток? В уряді готові визнати помилки минулого і працювати над "діджиталізацією" сфери держпослуг, яка не тільки спростить і прискорить комунікацію з чиновниками. За задумом вона ще й має зменшити корупцію і заощадити держбюджет.
Отож, "Дія" має прискорити комунікацію з чиновниками, зменшити корупцію і заощадити бюджет.
І
Розробляла додаток ІТ-компанія, відома в Україні та й не тільки — EPAM. Створили її у Принстоні в 1993 році двоє однокласників. Нині в компанії працюють понад 36 тисяч фахівців. В Україні — це одна з найбільших ІТ-компаній, зараз у її складі близько восьми тисяч осіб. І представлена вона у 5 містах — Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Вінниці.




EPAM Systems — американська ІТ-компанія, виробник замовного програмного забезпечення, фахівець з консалтингу, резидент Білоруського парку високих технологій. Штаб-квартира компанії розташована у Ньютауні, а її відділення представлені в 30 країнах світу.

Ярослав Кутовий
спеціаліст з комунікацій компанії EРAM Україна
Компанія додаток для україського уряду створила безкоштовно. Свою роботу вони почали ще у вересні 2019 року. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, котрі держава надає громадянам і бізнесу.
Тоді ж, ще у грудні, його змогли оцінити 32 тисячі водіїв. Їх відібрали з п'ятдесяти восьми тисяч заявок на участь у бета-тестуванні. Пройти відбір було не складно, але для цього потрібно було мати посвідчення і техпаспорт на власне ім'я, а також можливість авторизації через функцію BankID (або за допомогою додатків Приват24 і Monobank). Зараз додаток «Дія», легко можна скачати в сервісах google play (для встановлення на ОС Android) і AppStore (IOS).
Як це зробити?
1
Завантажуємо "Дію" Google Play або App Store
  • Інколи потрібно повторити спробу через завантаження серверу!
2
У BankIDс ідентифікуємося
  • Можна також ідентифікуватися за TouchID
3
Вводимо чотиризначний код.
4
Отримуємо унікальний електронний ідентифікатор (QR-код).
  • Водії з правами старого зразка чимало даних змушені вносити вручну, бо наразі оцифровані тільки права, отримані після 2014 року.
5
Зачекати три дні
  • Розробники обіцяють, що за цей час усі дані мають підтвердити.
6
Після підтвердження такі документи можна показувати поліцейським.
Якщо водій думає, що
при порушенні ПДР електронні права не вилучать – то він хибно думає
Спершу додаток "Дія" має створювати цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу . Ці цифрові документи мають таку ж юридичну силу як і фізичне посвідчення. Також цифрове посвідчення водія можна буде надавати як документ, що засвідчує особу, на внутрішніх залізничних та авіарейсах. Відповідне рішення уряду вже прийняли, справа за технічними питаннями, над якими зараз працюють усі причетні відомства. Втім, якщо водій думає, що при порушенні ПДР чи скоєнні якогось злочину на вимогу поліції він представить електронні права і їх не вилучать – то він хибно думає. Поліцейські також матимуть можливість електронно зазначити, що певні права тимчасово вилучені через провину водія. А отже, коли наступного разу водій покаже фізичні права, поліція в пошуковій системі побачить, що він є порушником. Загалом водійські права, техпаспорт, страхівка — це не єдине, про що мріє уряд. Там обіцяють, що невдовзі у вашому смартфоні опиняться усі документи — від паспорта громадянина і до медичної картки.
В Уряді обіцяють, що незабаром в "Дії" з'явиться спектр інших документів - від паспорта до медкартки
ІІ
І карантин, який в Україні розпочався у березні 2020 року, фактично прискорив усі задуми. Вже у квітні в додатку «Дія» з'явилися електронні паспорти. Уряд наголошує, Україна — перша держава у світі, де дозволено користуватися цифровими аналогами документів. До користування цим додатком закликали навіть в МОЗ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що попри нещодавній запуск порталу «Дія», вже можна скористатися низкою послуг, які розподілені за категоріями. Він додав, що до кінця року переведуть в онлайн щонайменше ще 50 послуг.
Шмигаль також зауважив, що українці вже значно частіше користуються послугами онлайн. Зокрема, 173 809 громадян скористалися порталом «Дія» та пройшли курс «Дія – цифрова освіта». Прем'єр наголосив — кінцевою метою є перевести усі послуги в онлайн до 2024 року та здолати корупцію, аби вона була неможливою при отриманні послуг від держави.
Наразі в додатку доступно близько чотирьох з половиною мільйонів (4 356 920) ID-карток, які громадяни оформили раніше. Понад 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів також вже доступні для використання у цьому додатку. Насправді, це колосальна робота фахівців, які вже рік працюють над додатком. Команда часом змінюється, її доповнюють нові фахівці EPAM.


Іван Бранець,
архітектор рішень (Solution Architect) компанії ЕРАМ, ІТ-волонтер проекту ДІЯ
Увесь цей час команда працювала не наосліп. Beta-тестування тривало 2 місяці, за цей час до розробників надійшло безліч скарг – більшість стосувалися реєстрів МВС. З'ясувалося, що 24% техпаспортів і 19% прав з різних причин не були знайдені в реєстрі, а ще певна кількість документів перебуває у статусі "інший", "невизначений" і "мігрований". При цьому водійських посвідчень, виданих до 2006 року (серед них і радянського зразка), у реєстрі взагалі немає. А в документах, оформлених до 2013 року, не було цифрової версії фотографії.
Однак, після перших скачувань «Дії» спливли нові проблеми: програмне забезпечення не підтримує старих версій ОС Android і не встановлюється на смартфони з відкритими для користувача root-правами (це максимальні права доступу до системи, їх мають зазвичай адміністратори, і це дає доступ практично для всього: видаляти, дивитись паролі і т.д). Необхідно робити винятки для програми в налаштуваннях root або прибирати root-права. Та команда EPAM постійно виправляє помилки і намагається реагувати на усі скарги. За їхніми словами, зв'язок з користувачами дає змогу якнайшвидше усувати недоліки.
ІІІ
А тепер трохи більше про саму програму і всі страхи, які виникають при її використанні. Чимало користувачів зі зрозумілих причин запитує: а де ж зберігають дані ? Адже вкрасти їх простіше простого.
Не зовсім — переконують в EPAM.
Усі документи, свідоцтва зберігають в сервісному центрі МВС, натомість дата-центри додатку не зберігають цих даних на своїх серверах. Вони відразу передають інформацію на ваш смартфон. Без вас вкрасти інформацію практично неможливо, навіть якщо поцуплять цифровий ключ. Адже авторизація відбувається через банк. І для цього потрібно, аби ви ввели свій телефонний чи інший номер та пароль авторизації, який приходить на прив'язаний до додатку мобільний номер.
Взагалі у мережі побутує багато думок і одна з найпоширеніших — що таким чином держава стежить за кожним кроком свого громадянина.
Перш за все, додаток «Дія» не є обовзяковим і ви його можете видалити зі смартфона у будь-який час. «Дія» покликана лише спростити вам життя. До речі, розробники запевняють — український додаток є унікальним. Хоча й зізнаються, що підглядали, як це працює у світі.
Роман Сахаров,
старший бізнес-аналітик EPAM та один із лідерів команди ІТ-волонтерів проекту «ДІЯ»

Для тих, хто ж таки хоче мати електронні документи, уряд заявляє: це дозволить вам використовувати ваш смартфон з додатком там, де ви зазвичай користувалися паперовими документами.
Адже паспорт забути — звична річ. А от телефон забувають не так часто.
Зокрема, скористатися електронними документами можна буде:

∙ Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом;
∙ Під час медичного обслуговування та банківських операцій;
∙ Для отримання адміністративних послуг;
∙ На пошті під час отримання посилок, листів;
∙ Для купівлі алкоголю чи тютюну.

Ще одне досягнення, над яким працювала команда EPAM — розроблена система на базі QR-кодів, що дозволяє практично кожному перевірити дійсність електронного документа іншої людини завдяки додатку «Дія».


ІРИНА ПАПІРНИК
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