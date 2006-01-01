Державна «Дія»

А тепер трохи більше про саму програму і всі страхи, які виникають при її використанні. Чимало користувачів зі зрозумілих причин запитує: а де ж зберігають дані ? Адже вкрасти їх простіше простого.

Не зовсім — переконують в EPAM.

Усі документи, свідоцтва зберігають в сервісному центрі МВС, натомість дата-центри додатку не зберігають цих даних на своїх серверах. Вони відразу передають інформацію на ваш смартфон. Без вас вкрасти інформацію практично неможливо, навіть якщо поцуплять цифровий ключ. Адже авторизація відбувається через банк. І для цього потрібно, аби ви ввели свій телефонний чи інший номер та пароль авторизації, який приходить на прив'язаний до додатку мобільний номер.

Взагалі у мережі побутує багато думок і одна з найпоширеніших — що таким чином держава стежить за кожним кроком свого громадянина.

Перш за все, додаток «Дія» не є обовзяковим і ви його можете видалити зі смартфона у будь-який час. «Дія» покликана лише спростити вам життя. До речі, розробники запевняють — український додаток є унікальним. Хоча й зізнаються, що підглядали, як це працює у світі.

