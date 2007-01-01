Виховати генія

Ярослав Романус є переможцем і призером кількох міжнародних олімпіад із фізики та математики, хлопець отримав найвищий бал із ЗНО. Якщо говорити про гени, то мама Ярка – митець, а тато – інженер . Батьки кажуть: і Ярко, і його старший брат з дитинства були дуже допитливими, і батьки просто не встигали відповідати на їхні питання. Часто, аби задовольнити природний інтерес хлопців, доводилося возити зі собою книжки. «Ми щовихідних виходили у місто і довго-довго гуляли, ходили вуличками й говорили про все. А ще ми багато їм читали. Я з точними науками не дуже дружу, але я могла показати їм інший бік, мистецький. А от батько допомагав із математикою і фізикою. Тепер якщо є проблеми чи питання з фізики чи математики, то Ярослав запитує у старшого брата, він, до речі, теж навчався у фізико-математичному ліцеї. Особливого якогось рецепту у вихованні генія я не знаю… Ми не навчали їх по 8 годин у дитинстві, та й спадковими їхні знання теж не назвеш. Єдине, що робили, так це справді дуже багато з ними спілкувалися і відповідали на всі-всі питання, але не вигадували, а давали правдиві відповіді, й інколи по кілька разів», – пригадує мама львівського генія Оксана Романус.

